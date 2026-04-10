La bolsa hoy: Mercados en vilo ante la incertidumbre geopolítica

Los medios estatales iraníes han negado los informes sobre conversaciones este próximo fin de semana con Estados Unidos en Islamabad. Al condicionar cualquier negociación a un alto el fuego en Líbano, Teherán mantiene la incertidumbre geopolítica a pesar de la tregua actual.

Modo de espera en el mercado: Las bolsas asiáticas subieron tras una sólida sesión en Wall Street, pero los principales activos se mantienen en rangos estrechos. Los inversores esperan pruebas contundentes de una desescalada. El EUR/USD se mantiene elevado cerca de 1,17, mientras que el oro ronda los 4.760 dólares por onza.

Los precios del petróleo se mantienen estables: El crudo Brent se mantiene cerca de los 96 dólares por barril ante la persistencia de la incertidumbre sobre el suministro. Si bien los precios retrocedieron de 99 a 95 dólares tras las noticias de una posible desescalada israelí en Líbano, el mercado se resiste a bajar hasta que la diplomacia gane terreno.

Optimismo en Wall Street: Los futuros estadounidenses extienden sus subidas tras dos sesiones sólidas.

Sólido desempeño en Asia: Los índices regionales se consolidaron durante la noche, con el China A50 subiendo un 1,75% y el Nikkei 225 repuntando un 1,83%.

Japón intensifica la presión: El ministro de Finanzas, Katayama, elevó su retórica, declarando su disposición a intervenir "en todos los frentes" contra la volatilidad especulativa en el mercado de divisas y el petróleo. Para mitigar la crisis, Tokio también continúa liberando reservas estratégicas de petróleo.

Retraso en el liderazgo de la Reserva Federal: El aplazamiento de la audiencia de confirmación de Kevin Warsh debido a la falta de documentación garantiza una continuidad temporal en la política monetaria. Este retraso ha alimentado la especulación de que Jerome Powell podría mantener su influencia como gobernador más tiempo del esperado.

Sombras de estanflación en Asia: Los bancos centrales se enfrentan a un dilema cada vez más profundo. El Banco de Japón advierte sobre los riesgos de estanflación si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, mientras que Corea del Sur mantiene los tipos de interés estables para equilibrar la creciente presión inflacionaria con la desaceleración del crecimiento.

La divergencia en China: Nuevos datos muestran que el IPP (+0,5% interanual) puso fin a su tendencia deflacionaria debido al aumento de los precios del combustible. Sin embargo, un IPC moderado (+1,0% interanual) confirma que la demanda interna de los consumidores sigue siendo débil, lo que complica el panorama de la reflación.

La sorpresa inflacionaria en Japón: La inflación mayorista (IPP) en Japón se disparó al 2,6% interanual, superando las expectativas. Este repunte, impulsado por los costes de la energía, aumenta significativamente la probabilidad de una posible subida de las tipos de interés por parte del Banco de Japón en abril.

Precio del barril de West Texas

El precio del petróleo West Texas cayó significativamente ayer durante las primeras horas de la sesión en Wall Street tras los informes de que Israel cesará sus bombardeos sobre el Líbano. Los precios por barril se mantienen en niveles elevados, pero no recuperan los 100 dólares a pesar de la noticia de que Irán no tiene intención de viajar a Pakistán para negociar.