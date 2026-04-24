La bolsa hoy: Optimismo relativo en los mercados

El estancamiento en las relaciones entre Estados Unidos e Irán se ha prolongado durante nueve semanas: ambas partes no han logrado acordar una fecha para la segunda ronda de conversaciones en Pakistán. Irán se niega a negociar mientras se mantenga el bloqueo naval, mientras que Trump ha declarado que dispone de "todo el tiempo del mundo" y no tiene intención de apresurarse a resolver el conflicto. Cabe recordar que Trump prometió inicialmente una solución en un plazo de "cuatro a cinco semanas".

Tras una reunión en la Casa Blanca con representantes de ambos países, Trump anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano. Sin embargo, el optimismo del presidente se vio rápidamente empañado: el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, declaró a CNN que la prórroga "no es del todo segura" y advirtió que Hezbolá está lanzando cohetes contra posiciones, socavando la tregua.

Trump ordenó a la Armada estadounidense que “disparara y destruyera cualquier embarcación” que colocara minas en el estrecho de Ormuz, afirmando al mismo tiempo que Estados Unidos ahora controla el estrecho. En realidad, Irán sigue manteniendo un control estricto sobre esta vía marítima estratégica, y la situación continúa siendo tensa.

Trump ha amenazado al Reino Unido con “aranceles elevados” si Londres no retira su Impuesto sobre Servicios Digitales, que grava a los gigantes tecnológicos estadounidenses: Apple, Google y Meta. Esto representa otro punto de tensión en las relaciones transatlánticas antes de la visita de Estado de Trump al Reino Unido.

Informes macroeconómicos

La inflación subyacente de Japón (IPC subyacente) se situó en el 1,8% interanual en marzo, en línea con las expectativas, pero por debajo del objetivo del 2% del Banco de Japón (BOJ), por segundo mes consecutivo. Al mismo tiempo, el Índice de Precios al Productor (IPP) de servicios sorprendió positivamente, alcanzando el 3,1% frente al 3,0% esperado y una lectura anterior del 2,7%, lo que indica presiones inflacionarias persistentes en el horizonte. Se espera que la crisis energética vinculada a la guerra con Irán eleve la inflación por encima del objetivo en los próximos meses, manteniendo abierta la posibilidad de una subida de tipos por parte del BOJ en junio.

El ministro de Finanzas japonés, Katayama, ha intensificado su retórica intervencionista respecto al yen, advirtiendo de una "acción decisiva" contra la especulación cambiaria, en estrecha coordinación con Estados Unidos. El yen se mantiene cerca del nivel psicológico de 160 por dólar. La referencia a la coordinación con Washington evoca las condiciones que precedieron a la primera intervención cambiaria conjunta entre Estados Unidos y Japón en 15 años.

Trump advirtió a los estadounidenses que los precios elevados de la gasolina persistirían “durante algún tiempo” debido al endurecimiento de las sanciones contra Irán. Este comentario tiene implicaciones reales para la inflación: el aumento de los costos energéticos, que repercute en el transporte, la logística y los bienes de consumo, podría generar una mayor presión inflacionaria, complicando la política de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos debido al aumento del precio del combustible para aviones, consecuencia directa de la crisis del mercado petrolero derivada del conflicto en la región del Golfo Pérsico. Esto indica que la crisis energética está empezando a tener un impacto real en el sector del transporte europeo.

Wall Street y mercados asiáticos

Wall Street cerró la sesión del jueves en números rojos: el S&P 500 cayó un 0,4% y el Nasdaq Composite un 0,9% (su peor jornada en casi un mes), a pesar de que ambos índices habían alcanzado nuevos máximos intradía durante la sesión. En la semana, el S&P 500 acumula una baja de tan solo un 0,3%, y el Nasdaq un 0,1%, cifras sorprendentemente bajas considerando el repunte semanal del 16-17% en los precios del petróleo.

Los futuros de los índices estadounidenses presentan un comportamiento mixto antes de la sesión del viernes: los futuros del S&P 500 se mantienen prácticamente estables, los del Nasdaq 100 suben alrededor de un 0,4% (liderados por Intel) y los del Dow Jones bajan cerca de un 0,2%. El mercado se mantiene en una fase de “liderazgo limitado”. Cameron Dawson, de NewEdge Wealth, señala que las ganancias se deben casi exclusivamente a los semiconductores, y el ETF iShares Semiconductor (SOXX) registró su decimoséptima sesión consecutiva de ganancias.

Los mercados asiáticos mostraron un comportamiento mixto el viernes. El Nikkei 225 subió un 0,71% gracias al buen desempeño del sector tecnológico, mientras que el Topix avanzó un 0,30%. Por otro lado, el Hang Seng perdió un 0,61%, el CSI 300 cayó un 0,28%, el Kospi un 0,23% y el ASX 200 australiano un 0,29%. La extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano no logró tranquilizar a los inversores.

Divisas

El dólar se fortaleció ligeramente, cotizando dentro de un rango estrecho. El USD/JPY se mantiene en torno a 159,8, cerca del nivel clave de 160, donde las autoridades japonesas han indicado su disposición a intervenir. El EUR/USD baja ligeramente (-0,04%) a 1,168, mientras que el GBP/USD se mantiene prácticamente sin cambios en 1,346.

El zloty se deprecia ligeramente: el USD/PLN se sitúa en 3,63 (+0,06%) y el EUR/PLN en 4,24 (+0,08%). En el mercado de divisas en general, las monedas de materias primas y de mercados emergentes muestran debilidad: la corona noruega, el rand sudafricano y el peso mexicano se deprecian frente al dólar. El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio USD/CNY en 6,8674, muy por encima de las estimaciones del mercado (6,8400), lo que sugiere una continua depreciación controlada del yuan.

Materias primas

Los precios del petróleo crudo se mantienen elevados en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. El Brent ha ganado casi un 17% semanal, mientras que el WTI ha subido alrededor de un 16%. El viernes por la mañana, el WTI cotizaba en torno a los 96 dólares (-1,0% en la sesión) y el Brent cerca de los 99 dólares (-1,2%). Se trata de una corrección tras un fuerte repunte semanal, pero la tendencia sigue alcista.

El oro está cediendo parte de sus subidas, con una caída del 0,36% hasta situarse en torno a los 4.677 dólares por onza. La plata ha bajado un 0,60%. El gas natural (NATGAS) ha bajado un 0,51%. Goldman Sachs estima que la producción de petróleo en el Golfo Pérsico podría recuperarse rápidamente tras la apertura del Estrecho de Ormuz, pero por ahora esto sigue siendo un escenario hipotético.

La crisis del combustible está afectando a las refinerías asiáticas: la guerra con Irán las obliga a reducir su producción, lo que amenaza el suministro de diésel y combustible para aviones en la región. Esto fue precisamente lo que llevó a Lufthansa a cancelar 20.000 vuelos.

Resultados corporativos

Las acciones de Intel subieron un 19 % tras la publicación de los resultados del primer trimestre, que superaron significativamente las expectativas (BPA de 0,29 $ frente al consenso de 0,01 $, ingresos de 13.580 millones de $ frente a 12.420 millones de $). La compañía también elevó su previsión para el segundo trimestre. Este es el principal motor de las ganancias en el Nasdaq.

SAP subió un 5 % en las operaciones posteriores al cierre gracias a unos resultados mejores de lo esperado (BPA de 1,72 $ frente a 1,69 $) y un aumento del 19 % en los ingresos por servicios en la nube. Sin embargo, la compañía señaló que su previsión para 2026 parte de la base de una desescalada del conflicto en Oriente Medio.

Nike anunció el despido de 1.400 empleados, la segunda ronda de recortes de personal este año.

DeepSeek ha publicado una versión preliminar de su modelo V4, el último capítulo en la carrera de la IA en China. El modelo es de código abierto y está diseñado para competir con los principales modelos de lenguaje natural (LLM, por sus siglas en inglés) del mundo. Alibaba ha anunciado la integración de su modelo Qwen en vehículos fabricados por BYD y Volkswagen (una empresa conjunta local), lo que refleja la creciente tendencia de la IA en la industria automotriz.

Criptomonedas

El Bitcoin ha bajado un 0,38%, cotizando entre 77.500 y 77.700 dólares. El mercado de criptomonedas está a la espera de la cumbre de criptomonedas del sábado en Mar-a-Lago, donde Trump pronunciará un discurso. El evento está abierto exclusivamente a los 297 mayores poseedores de la criptomoneda meme $TRUMP. Esto podría provocar volatilidad en el segmento de las criptomonedas meme durante la semana.

Calendario del día

Antes de la apertura de los mercados estadounidenses, Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications y SLB publicarán sus informes trimestrales. Los resultados de SLB (sector petrolero), en particular, podrían ofrecer información sobre el impacto de la crisis energética en la industria.

A las 16:00 CET, se publicará la lectura final del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a abril. En el contexto de las advertencias de Trump sobre el aumento del precio de la gasolina, la lectura podría confirmar un deterioro en la confianza de los hogares estadounidenses.

Los mercados seguirán atentos a las noticias procedentes de Oriente Medio. El fin de semana se perfila turbulento debido a la mayor disposición de Israel ante una posible escalada. El reducido liderazgo del mercado (dominado por los semiconductores) y la desconexión entre el optimismo de los inversores y la realidad geopolítica crean un entorno frágil en el que cualquier noticia negativa podría desencadenar una fuerte corrección.