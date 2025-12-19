La bolsa mexicana repunta y vuelve a mirar sus máximos históricos

A nivel local, el recorte de tasa de Banxico a 7% sigue siendo leído como un respaldo para la renta variable, en un índice que ya acumula +29,6% en 2025 .

El impulso viene del mejor tono global , con Wall Street recuperándose tras datos de inflación en EE. UU. que refuerzan expectativas de un entorno monetario menos restrictivo hacia 2026.

La bolsa mexicana inicia la jornada con avances cercanos a 0,5% , rebotando tras tres sesiones a la baja y acercándose nuevamente a máximos históricos .

La bolsa mexicana inicia la jornada de este viernes con avances moderados, subiendo en torno a 0,5%, y vuelve a posicionarse muy cerca de sus máximos históricos, en un contexto de mejor tono global tras la recuperación de Wall Street. El movimiento llega luego de que el mercado dejara atrás una racha de tres sesiones consecutivas a la baja, que había enfriado momentáneamente el impulso observado a comienzos de la semana.

El rebote sugiere que la corrección reciente fue más bien una pausa técnica dentro de una tendencia positiva de fondo, más que un cambio de sesgo estructural.

Entorno externo más favorable impulsa el apetito por riesgo

El repunte se da en un entorno externo más favorable, apoyado por datos de inflación en Estados Unidos que reforzaron la expectativa de un escenario monetario menos restrictivo hacia 2026, impulsando nuevamente el apetito por activos de riesgo.

A esto se suma el buen desempeño del sector tecnológico en EE. UU., que ha servido como referencia positiva para los mercados emergentes, incluido México. En este contexto, el mercado local se beneficia tanto del rebote global como de la mejora en el sentimiento inversor, especialmente hacia activos con mayor beta al crecimiento.

Banxico y política monetaria: un respaldo adicional para la renta variable

En el plano local, los inversionistas continúan asimilando el reciente recorte de 25 puntos base del Banco de México, que llevó la tasa de referencia a 7%. Si bien la decisión ya estaba ampliamente descontada, el mensaje de Banxico —más enfocado en los riesgos para el crecimiento que en presiones inflacionarias inmediatas— ha sido interpretado como un respaldo adicional para el mercado accionario.

En un contexto de desaceleración global, una política monetaria menos restrictiva en el margen ayuda a sostener valuaciones y mejora el atractivo relativo de la renta variable frente a otros activos.

Un desempeño destacado en 2025

Con este movimiento, el S&P/BMV IPC consolida un desempeño destacado en 2025, acumulando ganancias cercanas al 29,6% en el año, muy por encima de varios de sus pares internacionales.

El avance ha estado sustentado tanto en flujos locales como en el interés de inversionistas extranjeros, atraídos por valuaciones relativas, estabilidad macroeconómica y un entorno de política monetaria que comienza a tornarse menos restrictivo en comparación con ciclos previos.

Análisis técnico: sesgo constructivo, pero con resistencias clave

Desde el punto de vista técnico, el índice se mantiene operando dentro de un canal alcista de mediano plazo y vuelve a presionar la zona de resistencia clave en torno a los máximos históricos.

Mientras el S&P/BMV IPC se sostenga por encima de la media móvil de 50 períodos y no pierda la base del canal, el sesgo sigue siendo constructivo. Sin embargo, una ruptura clara del techo reciente será determinante para habilitar una extensión del rally; de lo contrario, el escenario más probable sería una fase de consolidación de corto plazo, consistente con un mercado que ya acumula avances significativos en el año.

