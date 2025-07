La brecha entre oro y plata está disminuyendo

El oro y la plata han experimentado avances espectaculares en los últimos 10 años. No hace mucho, el aumento de los precios del oro durante la última década incluso superó la rentabilidad del índice S&P 500, pero este logró superar sus dificultades y alcanzar nuevos máximos históricos. Sin embargo, la rentabilidad del mercado del oro en los últimos 10 años ha sido de más del 190%, con un aumento del 27% este año, mientras que la del mercado de la plata ha sido del 152%, con un incremento del 21% desde principios de este año. El índice S&P 500, durante el mismo período, creció casi un 200% y tan solo un 6% este año, respectivamente. ¿Qué está impulsando el oro y la plata? Cabe recordar que una rentabilidad tan sólida de los metales preciosos no habría sido posible sin la corrección posterior a 2011, vinculada a las expectativas de importantes subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. Actualmente, la situación es completamente diferente, ya que el oro está subiendo incluso durante un período de tipos de interés elevados y sostenidos por la Reserva Federal. Esto significa que un factor crucial detrás de la fortaleza del oro es su papel como refugio seguro. En los últimos años, numerosos eventos globales han impulsado a los inversores a buscar protección para sus activos. Igualmente importante, los bancos centrales también se han unido a quienes buscan refugios seguros, optando por una mayor diversificación de sus reservas debido a la preocupación por la estabilidad y la posición del dólar estadounidense. Entre los principales compradores en los últimos años, podemos observar al Banco Nacional de Polonia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En los últimos tres años, el banco central ha comprado más de 1000 toneladas anuales, lo que representa más del 20% de la demanda mundial total de oro. Se espera que 2025 sea otro año en que la demanda de estas instituciones supere las 1000 toneladas. Además, tras varios años de estancamiento, también estamos observando un retorno a una mayor actividad de los fondos ETF. Los inversores están adquiriendo nuevas unidades en estos fondos, lo que obliga a los ETF a comprar oro físico en el mercado si emplean dicha política de cobertura. La plata no es comprada por los bancos centrales. Además, tiene una estructura de demanda completamente diferente a la del oro. La gran mayoría de la demanda de plata proviene de la industria, incluyendo tecnologías cada vez más innovadoras. En el caso de la plata, hemos observado un claro déficit de mercado durante varios años. En consecuencia, con el resurgimiento del segmento de inversión, se prevé un déficit aún mayor en el mercado. Debido a la percepción de ambos productos como metales preciosos, su correlación es bastante significativa. Por lo tanto, al observar la relación oro-plata, aún se puede observar una subvaloración significativa del metal "más barato" en relación con el "más caro". La relación oro-plata se encuentra actualmente en 88, mientras que el promedio de 10 años indica un nivel de 80 puntos. Además, el promedio a largo plazo se sitúa en 53 puntos. Suponiendo estabilidad o aumentos en los precios del oro, los precios de la plata aún tienen un potencial alcista significativo. Esto también se evidencia por el hecho de que la plata aún está relativamente lejos de sus máximos históricos. Los máximos históricos de la plata se alcanzaron en enero de 1980, con casi 50 dólares por onza, cuando surgió la preocupación por la disponibilidad de este metal. Con un mayor desarrollo de nuevas tecnologías y una creciente demanda de inversión, no se puede descartar que se repita un escenario similar. La relación precio-beneficio está claramente a la baja. Si el precio del oro se estabiliza, pero la relación precio-beneficio continúa bajando hasta su promedio de 10 años, esto implicaría que un objetivo a corto plazo para la plata podría ser de 40-42 dólares por onza. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio de la plata El precio de la plata se ha ajustado a la volatilidad del oro en los últimos años. Si bien es posible que se produzcan nuevos aumentos en la plata, con la consolidación del oro, el mejor escenario para la plata es que continúen los aumentos moderados en sus precios. Los aumentos excesivos en los precios del oro suelen estar asociados a un riesgo de mercado excesivo, lo que, a su vez, perjudica a la plata dada su estructura de demanda. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en oro? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en oro de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitirán replicar el precio del oro como son el SGLD.UK (dólares) o el IGLN.UK (euro). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a la minería de oro. Entre ellos podrían destacar el GDX.US (dólares) o el GDXJ.UK (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "