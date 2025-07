La burbuja invisible: mercados, aranceles y la narrativa del riesgo

Euforia de mercado frente a fundamentos deteriorados

La narrativa está servida: acuerdos comerciales que maquillan una guerra arancelaria, rebotes bursátiles sin respaldo fundamental y una inflación de expectativas que recuerda al inicio de los 2000. Mientras Estados Unidos impone aranceles, el S&P 500 alcanza máximos históricos, sin que el sistema financiero muestre signos de alerta.

La complacencia se ha institucionalizado. Las advertencias sobre mala asignación de capital, impacto regresivo en el consumo y erosión de la productividad son ignoradas por un mercado que solo mira el corto plazo. Y el corto plazo es rentable… hasta que deja de serlo.

La nueva política fiscal: aranceles como ingreso artificial

Estados Unidos ya no exporta desinflación, sino incertidumbre fiscal y proteccionismo. La economía se cierra bajo una visión en la que todo lo externo es visto como amenaza. Pero los efectos de los aranceles como impuesto encubierto no son inmediatos: aparecen con latencia en forma de menor inversión, pérdida de competitividad y debilidad estructural.

Los aranceles recaudan sin pasar por el Congreso, redistribuyen sin progresividad y castigan al consumidor con inflación silenciosa. A cambio de una ilusión de autosuficiencia, se pierde competencia y eficiencia.

La burbuja como estado permanente

El mercado lo sabe, pero no le importa. Porque el valor no es lo importante, sino cuánto tiempo puede mantenerse la ilusión.

Mientras la Fed no se oponga, el dólar no colapse, y la deuda siga siendo comprada, la fiesta continúa. Pero todo tiene un precio. Cuando los aranceles no reduzcan los déficits y la recaudación no cubra los desequilibrios, la política buscará culpables: China, Europa, la Fed, los inmigrantes, la tecnología.

¿Es irracional que Nvidia valga 4 billones? ¿Que Bitcoin supere los 120.000? No dentro de una lógica que ya no busca fundamentos, sino momentum. Pero esa lógica depende del flujo, y cuando se detiene, no hay narrativa que la salve.

Los inversores que ganaron en 2020-2021 creen que este ciclo se repetirá, pero ahora no hay pandemia, hay política. Y la manipulación política de los mercados tiene consecuencias más duraderas que una recesión técnica.

Cambio de ciclo: geopolítica, hegemonía y ajuste pendiente

La hegemonía financiera de EE.UU. se erosiona lentamente, y la idea de que lo externo no afecta a lo local dejará de sostenerse. Hoy, el mercado es eufórico, pero esa euforia no se basa en crecimiento ni innovación, sino en la percepción de que el presente es más seguro que el futuro. Cuando esa percepción se resquebraje, el ajuste será político, económico y social.

_________

Sobre el autor

Alejandro de Luis ha trabajado como trader y analista financiero durante casi dos décadas, y ha publicado libros de trading en más de cinco países. Como conferencista internacional, ha formado a miles de inversores en más de 40 países. Actualmente es editor de Hispatrading Magazine.

