La Casa Blanca anuncia un aumento arancelario sobre China hasta el 104 %; los índices bursátiles borran sus alzas🔔✂️

El portavoz de la Casa Blanca, Levitt, afirmó que Estados Unidos acaba de imponer un arancel adicional del 50 % sobre China, elevando el total de aranceles a un máximo histórico del 104 %. Se prevé que entren en vigor nuevas restricciones comerciales mañana, 9 de abril. Esta información coincide con las declaraciones de ayer del expresidente Trump, quien amenazó con imponer un arancel adicional del 50 % a las importaciones procedentes de China si Pekín no retiraba los aranceles de represalia del 34 % anunciados el viernes antes de que terminara el día. China ha declarado que “luchará hasta el final”, negándose a hacer concesiones y mostrando disposición para aplicar medidas de represalia. Ayer, Trump también anunció en la plataforma Truth Social el fin de las negociaciones comerciales con China y la cancelación de reuniones previamente previstas. Como resultado, la Casa Blanca acaba de anunciar la ejecución de estas amenazas previas y la aplicación de los aranceles récord del 104 % sobre importaciones chinas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como reacción a esta noticia, el Nasdaq 100 y otros futuros que representan a los principales índices de Wall Street han perdido valor, recortando notablemente las alzas registradas más temprano en la jornada. El índice S&P 500 se está acercando a la media móvil exponencial de 200 periodos en el marco temporal de una hora (H1). Este nivel podría actuar como un soporte clave para el impulso alcista observado en la jornada de hoy. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "