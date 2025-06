La empresa de Trump solicita lanzar un ETF dual de Bitcoin y Ethereum 📌

Trump Media and Technology Group (DJT.US) ha ingresado oficialmente al mercado de ETF de criptomonedas tras presentar una solicitud el 16 de junio de 2025 ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para lanzar un nuevo ETF al contado de Bitcoin y Ethereum, denominado Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (ticker: B.T.). El fondo est谩 patrocinado por Yorkville America Digital, con Crypto.com como proveedor exclusivo de custodia y liquidez. El ETF tiene como objetivo ofrecer exposici贸n a Bitcoin (75%) y Ethereum (25%) en un solo producto regulado. Se cotizar铆a en la NYSE Arca, pendiente de aprobaci贸n regulatoria. Este es el primer intento de lanzar un ETF al contado de criptomonedas desde una entidad afiliada pol铆ticamente. La solicitud se presenta en paralelo con otras iniciativas de Trump Media, como la recaudaci贸n de entre 2.300 y 2.400 millones de d贸lares de inversores institucionales para impulsar la compra de Bitcoin y la expansi贸n del ecosistema de Truth. El ETF forma parte de una estrategia m谩s amplia para construir servicios financieros bajo la marca Truth.Fi e integrar las criptomonedas dentro del ecosistema empresarial. Aunque su lanzamiento a煤n depende de la aprobaci贸n de la SEC, se espera que contribuya a legitimar la inversi贸n en criptomonedas dentro del sistema financiero tradicional y que proporcione a los inversores minoristas acceso diversificado al mercado cripto bajo un 煤nico instrumento. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El Bitcoin sube un 1,20% hoy hasta los 106.800 d贸lares. El inter茅s institucional por el mercado cripto contin煤a en aumento. Junto con la presentaci贸n de DJT, Strategy anunci贸 la compra de otros 10.000 Bitcoins por un valor superior a los mil millones de d贸lares. Fuente: xStation 5

