La euforia impulsa a los semiconductores 📈 KLA Corp marca máximos históricos

Los resultados de TSMC (TSM.US) reactivaron con fuerza el apetito de Wall Street por las acciones de semiconductores, impulsando a compañías como Nvidia, Broadcom y a nombres menos mediáticos, pero igualmente relevantes, como Lam Research (LRCX.US) y Applied Materials (AMAT.US). Con ingresos creciendo a un ritmo interanual del 35% en el mayor fabricante de chips del mundo, el mercado empieza a descontar un escenario en el que nuevas inversiones impulsadas por la inteligencia artificial parecen casi inevitables.

Este contexto está dando lugar a dos narrativas paralelas: por un lado, una revisión al alza del potencial de demanda en todo el complejo de semiconductores; por otro, una mayor disposición de los inversionistas a pagar múltiplos elevados (en muchos casos históricos) por exposición a las compañías que más se benefician del rally, como ocurre con KLA Corp. (KLAC.US) , uno de los grandes ganadores del boom de la memoria.

Las acciones de KLA Corp están marcando nuevos máximos históricos, respaldadas por una oleada de revisiones positivas de grandes instituciones financieras estadounidenses. Morgan Stanley, Wells Fargo y Barclays elevaron sus precios objetivo, mientras que RBC Capital inició cobertura sobre la compañía.



iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE), intervalo D1

Desde el desplome relacionado con los aranceles recíprocos anunciados por Trump a comienzos de abril de 2025, el índice global de acciones de semiconductores ha subido cerca de 120%, reflejando la magnitud del movimiento alcista en el sector

Fuente: xStation5



KLA Corp aprovechando el mercado alcista de semiconductores

En los últimos días, KLA Corp. se ha convertido en uno de los líderes más destacados de Wall Street. La compañía, especializada en metrología de semiconductores y control de procesos, ha pasado a ocupar un lugar central en la atención de las mayores instituciones financieras del mundo.

Una ola de mejoras de recomendación y objetivos de precio más altos sugiere que Wall Street ve cada vez más a KLA como uno de los grandes potenciales ganadores de la próxima etapa de inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA) . El catalizador clave ha sido el cambio en la narrativa sobre el mercado de memoria (DRAM y NAND) , que los analistas consideran un cuello de botella crítico para la IA, casi tan importante como las GPUs y los procesadores avanzados .

La señal más fuerte provino de Morgan Stanley, que mejoró la calificación de KLA de equal-weight a overweight. El banco argumenta que el mercado aún subestima la exposición de la compañía al segmento de memoria, el cual vuelve a estar en el centro de atención a medida que la demanda impulsada por la IA se acelera.

Los chips de memoria se están convirtiendo en una restricción clave para la expansión de la IA. En la práctica, esto significa que, conforme crece la inversión en IA, no basta con producir más chips de cómputo: también se requieren volúmenes masivos de memoria moderna, y las exigencias de rendimiento aumentan con la misma rapidez.

En este contexto, Morgan Stanley destaca la creciente intensidad del control de procesos tanto en DRAM como en NAND. Cuanto más complejo es el proceso de fabricación y más estrictos los requisitos de calidad, más valiosas se vuelven las herramientas de KLA, que ayudan a las fábricas a reducir defectos y mejorar el rendimiento. Al mismo tiempo, Morgan Stanley elevó su precio objetivo para KLAC a 1.697 USD desde 1.214 USD, una de las proyecciones más altas entre las principales instituciones.



Wells Fargo se suma a la tendencia

Wells Fargo se movió rápidamente en la misma dirección, mejorando también la calificación de KLA de equal-weight a overweight y elevando su precio objetivo de 1.250 a 1.600 dólares. Este paso puede interpretarse como una confirmación de que el mercado está entrando en una fase en la que ya no basta con el “hype de la IA”, sino que lo que realmente importa es el gasto de capital tangible: ampliar capacidad, modernizar procesos y llevar la manufactura hacia nodos más avanzados.

En este ciclo, compañías como KLA ocupan una posición particularmente estratégica dentro de la cadena de valor: sin control de procesos y metrología, resulta difícil escalar la producción de semiconductores avanzados al nivel de calidad que exige el mercado.



La IA sigue siendo el motor clave hacia 2026

Barclays adoptó también una postura firme, elevando su precio objetivo para KLA a 1.595 dólares desde 1.300 dólares, mientras mantenía la recomendación de overweight. Según la entidad, 2026 será otro año en el que:

La proximidad al tema de la IA será el factor dominante para el desempeño de las acciones de semiconductores.

Los inversores favorecerán a las compañías que sean centrales en los pilares de la IA.

Barclays subraya una realidad cada vez más importante en el mercado: llega un punto en que la narrativa de “la IA está creciendo” deja de ser suficiente, y la pregunta clave pasa a ser cuánto de esa oportunidad puede realmente implementarse y monetizarse en la economía real. En ese entorno, los inversores tienden a preferir empresas que no sean solo beneficiarias teóricas, sino que resulten esenciales para el ecosistema de semiconductores. KLA encaja en esa definición, al respaldar una parte crítica del proceso de fabricación.



KLA Corp (KLAC.US), D1

Fuente: xStation5

KLA está mostrando una sólida mejora en su rentabilidad y alcanzando ingresos récord, aunque es difícil negar que esto ha venido acompañado de valuaciones más exigentes. La acción ya cotiza con un múltiplo de ganancias proyectadas a 12 meses cercano a 41, muy por encima del promedio del Nasdaq 100, mientras que el P/E actual se ubica cerca de 45. El ratio precio/ventas también se encuentra en niveles históricamente elevados (aunque llegó a ser aún mayor en algunos momentos de 2025). El ROIC ha venido aumentando desde la segunda mitad de 2024, aunque se mantenía más alto en el período 2021–2022. Al mismo tiempo, el costo de capital (WACC) se mantiene claramente por debajo del ROIC, lo que implica que KLA sigue generando valor real para sus accionistas.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.