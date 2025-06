La Fed de Nueva York: Según el informe de mayo, los consumidores estadounidenses muestran mayor optimismo 📌

Expectativas de inflaci贸n a la baja La previsi贸n de inflaci贸n a 1 a帽o cay贸 al 3,2鈥% (desde el 3,6鈥%)

A 3 a帽os , descendi贸 al 3鈥%

A 5 a帽os, se redujo al 2,6鈥% Mejora en la percepci贸n del mercado laboral Disminuy贸 la percepci贸n de riesgo de perder el empleo

Aument贸 levemente la confianza entre quienes planean cambiar de trabajo Menores preocupaciones sobre la deuda La probabilidad percibida de impago de deudas es la m谩s baja desde enero Precios de alimentos siguen preocupando La previsi贸n de inflaci贸n en alimentos se mantiene elevada en el 5,5鈥%, el nivel m谩s alto desde octubre de 2023 Menores expectativas sobre el crecimiento de precios de la vivienda 3鈥% frente al 3,3鈥% reportado en abril Mayor optimismo sobre las finanzas personales y el acceso al cr茅dito La Fed de Nueva York acaba de publicar un informe sobre el sentimiento del mercado. En mayo, los consumidores estadounidenses mostraron un mayor optimismo: las expectativas de inflaci贸n disminuyeron en todos los horizontes temporales, mientras que mejoraron las perspectivas sobre el mercado laboral y las finanzas personales. Aunque los precios de los alimentos contin煤an siendo motivo de preocupaci贸n (con una inflaci贸n prevista del 5,5鈥%), los estadounidenses esperan un menor crecimiento de precios en combustibles, alquileres, servicios m茅dicos y educaci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Al mismo tiempo, las preocupaciones por impagos de deuda se reducen al nivel m谩s bajo desde enero, y la seguridad laboral percibida ha mejorado ligeramente. Estos cambios se dan en un contexto de pol铆ticas arancelarias inestables por parte del presidente Trump, aunque los mercados interpretan las menores expectativas inflacionarias como se帽al de que las presiones de precios no se han afianzado de forma estructural. Se espera que la Fed mantenga las tasas de inter茅s en el rango de 4,25鈥%鈥4,5鈥% durante la reuni贸n del 17 y 18 de junio, mientras contin煤a monitoreando los datos del consumidor en busca de se帽ales de inflaci贸n persistente. El informe de IPC de EE.鈥疷U. correspondiente a mayo se publicar谩 este mi茅rcoles antes de la apertura de Wall Street.

El EUR/USD sube un 0,25鈥% hoy, y el d贸lar estadounidense figura entre las divisas m谩s d茅biles del G10. El capital fluye principalmente hacia metales preciosos y criptomonedas, con ligeras alzas tambi茅n en el mercado accionario. Fuente: xStation5

