La Fed mantiene las tasas y desacelera la reducción del balance ante el aumento de la incertidumbre

La Reserva Federal publicó las actas de su reunión del 18 y 19 de marzo de 2025, revelando que los funcionarios decidieron mantener la tasa de los fondos federales en el rango de 4,25 %-4,50 %, al tiempo que acordaron reducir el ritmo de la contracción del balance a partir de abril. Puntos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Postura de política monetaria: El Comité votó por mantener el rango objetivo para la tasa de los fondos federales en 4,25 %-4,50 %, con un voto disidente del gobernador Waller, quien se opuso a desacelerar la reducción del balance.

Decisión sobre el balance: A partir de abril, la Fed reducirá el límite mensual de redención de valores del Tesoro de 25.000 millones a 5.000 millones de dólares , manteniendo el tope de 35.000 millones para bonos respaldados por hipotecas y deuda de agencias.

Evaluación económica: Las actas señalaron que la "actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido", con un nivel de desempleo bajo y "condiciones del mercado laboral que siguen siendo sólidas". No obstante, se reconoció que la inflación "permanece relativamente elevada".

Mayor incertidumbre: Los participantes observaron una "elevada incertidumbre" sobre la economía, con un deterioro en la confianza de hogares y empresas debido a cambios en políticas gubernamentales, especialmente en materia de aranceles.

Riesgos inflacionarios: La mayoría de los miembros consideró que los riesgos de inflación estaban "inclinados al alza", con los aranceles como un factor que podría impulsar la inflación este año, aunque la magnitud y persistencia de estos efectos aún es incierta.

Riesgos económicos: Casi todos los participantes percibieron riesgos para el empleo y el crecimiento como "inclinados a la baja", con menciones de que los recortes presupuestarios federales ya estaban afectando el empleo en contratistas, universidades, hospitales y organizaciones sin fines de lucro.

Preocupaciones comerciales: Varios funcionarios destacaron que los aranceles anunciados o previstos eran más amplios y severos de lo que muchos contactos empresariales anticipaban, algunos de los cuales ya informaban aumentos de costos.

Consumo privado: Los datos sugerían una moderación en el crecimiento del gasto de los consumidores tras el fuerte ritmo observado en los dos trimestres anteriores, acompañado de un deterioro en la confianza del consumidor.

