La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés, como se esperaba; el EUR/USD registra un alza 📃

02:00 PM EST, Estados Unidos - Decisi贸n de la Fed sobre la tasa de inter茅s para diciembre: actual 4.50%; previsi贸n 4.50%; anterior 4.50% 02:00 PM EST, Estados Unidos - Proyecci贸n de tasas de inter茅s - 1er a帽o (2T): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil actual 3.6%; anterior 3.4% 02:00 PM EST, Estados Unidos - Proyecci贸n de tasas de inter茅s - 2潞 a帽o (2T): actual 3.4%; anterior 3.1% 02:00 PM EST, Estados Unidos - Proyecci贸n de tasas de inter茅s - Actual (2T): actual 3.9%; anterior 3.9% 02:00 PM EST, Estados Unidos - Proyecci贸n de tasas de inter茅s - Largo plazo (2T): actual 3.0%; anterior 3.0% Resumen del comunicado:

El FOMC mantuvo el rango objetivo para los fondos federales en 4.25 % 鈥 4.50 % por cuarta reuni贸n consecutiva, una decisi贸n que el mercado de futuros ya hab铆a descontado plenamente. El comunicado mostr贸 pocos cambios: los responsables de pol铆tica monetaria siguen viendo un crecimiento 鈥渟贸lido鈥, una tasa de desempleo 鈥渂aja鈥 y una inflaci贸n 鈥渕oderadamente elevada鈥. Reiteraron que continuar谩 la reducci贸n del balance y que futuras medidas depender谩n de los datos entrantes y del equilibrio de riesgos. Los mercados estaban tranquilos antes del anuncio y la primera reacci贸n mantuvo ese tono 聽 El nuevo Resumen de Proyecciones Econ贸micas (SEP) mantiene sin cambios la perspectiva macroecon贸mica general y a煤n muestra una expectativa mediana de dos recortes de un cuarto de punto en 2025, lo que implicar铆a una tasa de los fondos federales a finales de 2025 medio punto porcentual por debajo del nivel actual. Los funcionarios proyectan un crecimiento del PIB real ligeramente superior al del SEP de marzo, una tasa de desempleo que se acercar铆a al 谩rea del 4,5鈥%, y una inflaci贸n PCE general y subyacente que se moderar铆a hacia el 2,7鈥%鈥2,9鈥% el pr贸ximo a帽o. 聽 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "