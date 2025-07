¡La guerra comercial continúa! ¿Cuáles son los posibles escenarios? 🔎

La política aduanera de Estados Unidos ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. De ser un país muy abierto al comercio, Estados Unidos se ha vuelto cada vez más cerrado, lo que se ha intensificado en los últimos meses. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la administración estadounidense ha incrementado considerablemente los aranceles sobre productos importados desde casi todas las regiones del mundo. Actualmente, la tasa arancelaria promedio sobre los productos importados a EE. UU. ha aumentado del 2.3% en 2024 al 13.3% en 2025. Este incremento incluye tanto aranceles sectoriales (por ejemplo, 25% en automóviles, 50% en acero y aluminio), como aranceles recíprocos, es decir, derechos compensatorios sobre los socios comerciales, así como aranceles especiales sobre China y productos seleccionados de Canadá y México. Aunque la suspensión de los aranceles recíprocos debía expirar el 9 de julio, Donald Trump anunció que se extenderá el período de negociación hasta el 1 de agosto y subrayó que los países que no alcancen un acuerdo comercial con EE. UU. deberán enfrentar un aumento significativo de aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenarios posibles para una mayor escalada comercial Los economistas de Bloomberg Economics han presentado tres posibles escenarios para la evolución futura de la política aduanera de EE. UU.: Escenario base En esta variante, se mantienen la mayoría de los aranceles actuales, y se introducen nuevos aranceles sectoriales, por ejemplo, 25% sobre productos farmacéuticos. La tasa arancelaria promedio sube al 15.5%. Se prevé una caída del 23% en las importaciones estadounidenses, y los ingresos arancelarios podrían superar los 2.8 billones de dólares en el transcurso de la década. Un efecto colateral sería una caída del 1.9% del PIB de EE. UU. en un período de 2 a 3 años y un alza del 1.1% en los precios. Los nuevos aranceles más altos sobre productos farmacéuticos tendrían efectos negativos no solo en los países de la Unión Europea, sino también en Suiza, que es un importante exportador de productos farmacéuticos. Escenario de altos aranceles En este escenario, EE. UU. implementa todos los aumentos anunciados, incluidos los aranceles sectoriales elevados y un incremento radical en los derechos compensatorios (por ejemplo, 50% sobre la UE, 34% sobre China). La tasa arancelaria promedio alcanza el 28%. Las importaciones estadounidenses caen hasta un 42%, y los ingresos arancelarios aumentan a 3.7 billones de dólares. La economía estadounidense sufre una fuerte desaceleración (caída del PIB del 3.7%) y un aumento significativo de los precios (2.2%), lo que genera un riesgo de estanflación. Este es, sin duda, el peor escenario desde la perspectiva de los mercados financieros y también podría acelerar el alejamiento del dólar estadounidense como moneda de reserva. En las últimas semanas, las incertidumbres en torno a la política comercial de EE. UU. han coincidido con una ola de ventas del dólar. Sin embargo, tras la prórroga del fin de semana en el período de negociación, el dólar volvió a fortalecerse en los mercados internacionales. Escenario de bajos aranceles En este caso, se reducen parcialmente los aranceles—la tasa promedio cae al 10.5%. Las importaciones aumentan un 13%, los ingresos arancelarios se sitúan en 2.1 billones de dólares, y el impacto negativo en el PIB y la inflación es significativamente menor (caída del PIB del 1.2%, alza de precios del 0.7%). Cabe mencionar que, en todos los escenarios, el impacto general de los aranceles es negativo, aunque los niveles actuales del 10% son considerados aceptables por la mayoría de los países. No obstante, uno de los problemas persistentes son los altos aranceles sobre productos básicos como el aluminio, el acero y los automóviles.

