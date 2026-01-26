La IA está en auge. ¡Samsung cerca de un gran avance en la guerra de la memoria!

La competencia por el dominio del mercado de memorias para inteligencia artificial está entrando en una nueva fase. Samsung Electronics ha anunciado que está a punto de obtener la certificación de Nvidia para sus últimos chips de memoria HBM4, una medida que podría permitir entregas masivas a partir de febrero de 2026 y potencialmente transformar el equilibrio de poder en el segmento de memoria premium.

HBM4 es un componente fundamental de los aceleradores de IA modernos. La nueva generación de memoria de alto ancho de banda ofrece un mayor rendimiento y una mejor eficiencia energética, lo que permite un procesamiento más rápido de conjuntos de datos masivos, a la vez que reduce los costes operativos en los centros de datos. La disponibilidad a gran escala de HBM sigue siendo uno de los principales obstáculos para la expansión de la infraestructura de IA.

Samsung y SK Hynix planean comenzar la producción paralela de HBM4 en febrero, aunque la producción a gran escala podría retrasarse hasta el segundo trimestre debido a los estrictos requisitos de calidad de Nvidia. Para el fabricante de GPU, esto representa una mayor diversificación de su cadena de suministro en un momento de rápida demanda de aceleradores de IA.

Las noticias sobre el progreso de Samsung también han impactado a la competencia. Las acciones de Micron Technology cayeron alrededor de un 2% en la sesión de hoy, una caída que el mercado interpreta como una señal de la creciente presión competitiva en el segmento de memoria HBM. Al mismo tiempo, la demanda de HBM4 sigue superando la oferta, y los principales fabricantes aún están en proceso de certificación y ampliando su capacidad de producción.

Los avances de Samsung en la obtención de la certificación HBM4 subrayan que la batalla en el mercado de la memoria está entrando en una etapa decisiva. La ventaja competitiva se determina cada vez más no solo por el rendimiento tecnológico, sino también por la capacidad de escalar rápidamente la producción y cumplir con los estrictos requisitos de los principales clientes de chips de IA.

