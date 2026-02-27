OpenAI recauda USD 110.000 millones en la mayor ronda de financiación privada de la historia

La compañía proyecta USD 280.000 millones en ingresos para 2030 y prepara su salida a bolsa en el cuarto trimestre.

OpenAI levanta USD 110.000 millones y alcanza una valoración de USD 730.000 millones, marcando un récord histórico en financiación privada.

OpenAI ha recaudado USD 110.000 millones en una operación que valora a la startup en USD 730.000 millones, consolidando la mayor ronda de financiación privada de la historia y la más grande realizada por el fabricante de ChatGPT hasta la fecha.

La operación fortalece el ambicioso y costoso plan de la compañía para ampliar su capacidad de computación en inteligencia artificial y atraer talento de primer nivel en un entorno de competencia creciente.

Tras la inversión, el valor actual de OpenAI asciende a USD 840.000 millones, ya que la valoración anunciada no incluye el capital recién recaudado.

Amazon lidera la ronda con USD 50.000 millones

Amazon.com Inc. encabeza la financiación con una inversión récord de USD 50.000 millones, la mayor cantidad que el gigante del comercio electrónico ha destinado a una sola empresa.

El acuerdo contempla:

USD 15.000 millones iniciales .



USD 35.000 millones adicionales sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones en los próximos meses.



Además, SoftBank Group Corp. y Nvidia Corp. invirtieron USD 30.000 millones cada una, según informó OpenAI.

Como parte del acuerdo, OpenAI utilizará los chips de IA Trainium de Amazon, además de desarrollar modelos personalizados junto a los equipos de ingeniería de la compañía para aplicaciones orientadas al cliente.

OpenAI también se compromete a invertir USD 100.000 millones adicionales en Amazon Web Services (AWS) durante los próximos ocho años.

AWS se convertirá en el proveedor exclusivo de servicios en la nube de terceros para OpenAI Frontier, la plataforma empresarial destinada a crear, implementar y gestionar agentes de IA.

Relación con Microsoft se mantiene intacta

La nueva alianza no altera el vínculo estratégico entre OpenAI y Microsoft.

Microsoft Azure continúa siendo el proveedor exclusivo de nube para las APIs de OpenAI, y Microsoft mantiene licencia y acceso exclusivos a la propiedad intelectual de los modelos y productos.

Además, Microsoft conserva la opción de participar en esta ronda de financiación.

Nvidia

OpenAI también amplió su colaboración con Nvidia, anunciando la implementación de hardware Vera Rubin por un total de 5 gigavatios:

3 gigavatios dedicados a capacidad de inferencia.



2 gigavatios destinados a entrenamiento de modelos.

No se aclaró si la inversión de USD 30.000 millones sustituye el compromiso previo de Nvidia de invertir hasta USD 100.000 millones anunciado en septiembre.

Proyecciones para 2030

OpenAI informó a sus inversionistas que planea alcanzar una inversión total en infraestructura computacional de aproximadamente USD 600.000 millones para 2030.

Esta cifra es inferior y más concreta que los USD 1,4 billones en compromisos de infraestructura mencionados anteriormente por Altman, en medio de preocupaciones sobre la magnitud de sus ambiciones frente a los ingresos proyectados.

OpenAI proyecta que sus ingresos totales superarán los USD 280.000 millones en 2030, con aportes casi equilibrados entre negocio de consumo y segmento empresarial.

Estas cifras posicionan a la compañía como uno de los actores tecnológicos con mayor potencial de crecimiento estructural en la próxima década.

Salida a bolsa prevista para el cuarto trimestre

Sam Altman reiteró que la compañía está abierta a una salida a bolsa (IPO) “en el momento oportuno” y confirmó planes para debutar en el mercado público en el cuarto trimestre de este año.

La IPO se produciría en un contexto de intensa competencia con Anthropic, que también evalúa su debut bursátil.

Comparación

La ronda de USD 110.000 millones establece un nuevo récord en el mercado de capital privado:

OpenAI : USD 110.000 millones (valoración USD 730.000 millones)



Anthropic : USD 30.000 millones recaudados este mes (valoración USD 380.000 millones)



xAI : USD 20.000 millones en su última ronda



El tamaño de la operación consolida a OpenAI como uno de los mayores actores tecnológicos globales, en un momento donde la carrera por la inteligencia artificial avanzada redefine el mapa del poder corporativo.