Leer más

La inflación española es menor de lo esperado, pero sigue siendo la más alta en más de un año 📉

04:16 29 de septiembre de 2025

España - Datos de Ventas Minoristas de agosto:

  • Ventas Minoristas en España: 4,5% interanual; 4,7% interanual anterior.

Datos de Inflación de septiembre:

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
  • IPCA español: 0,1% intermensual real; 0,3% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
  • IPCA español: 3,0% interanual real; 3,0% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.
  • IPC español: -0,4% intermensual real; -0,2% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
  • IPC español: 2,9% interanual real; 3,1% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.

La inflación en España alcanzó su nivel más alto en más de un año, lo que justifica que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés sin cambios el próximo mes. Los precios al consumidor subieron un 3% en septiembre en comparación con el año anterior, frente al 2,7% de agosto, en línea con las expectativas de los economistas. Sin embargo, los datos mensuales mostraron una disminución de los precios, y el informe, en general, estuvo por debajo de las expectativas. La reacción del mercado es mixta por el momento. 

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

01.10.2025
12:42

El Dax 40 en máximos de las últimas 6 semanas 📈

Los índices europeos cotizan hoy con optimismo generalizado. ¿Cuáles son los puntos clave en los que se está centrando el mercado?...

 11:35

El yen japonés se dispara por tercer día consecutivo

El yen es la moneda más fuerte del G10 por tercer día consecutivo, con una subida del 0,5 % frente al dólar y del 0,35 % frente al...

 11:06

Se estabiliza la inflación en Europa

Informe de inflación de la Eurozona (mes de septiembre) IPC: 2,2 % interanual. Pronóstico: 2,2 %. Anterior: 2,0 %.

Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo