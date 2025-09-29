La inflación española es menor de lo esperado, pero sigue siendo la más alta en más de un año 📉

España - Datos de Ventas Minoristas de agosto:
- Ventas Minoristas en España: 4,5% interanual; 4,7% interanual anterior.
Datos de Inflación de septiembre:
- IPCA español: 0,1% intermensual real; 0,3% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
- IPCA español: 3,0% interanual real; 3,0% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.
- IPC español: -0,4% intermensual real; -0,2% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
- IPC español: 2,9% interanual real; 3,1% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.
La inflación en España alcanzó su nivel más alto en más de un año, lo que justifica que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés sin cambios el próximo mes. Los precios al consumidor subieron un 3% en septiembre en comparación con el año anterior, frente al 2,7% de agosto, en línea con las expectativas de los economistas. Sin embargo, los datos mensuales mostraron una disminución de los precios, y el informe, en general, estuvo por debajo de las expectativas. La reacción del mercado es mixta por el momento.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "