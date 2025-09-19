Los datos más bajos del IPP en Alemania indican que el país enfrenta graves problemas de demanda, lo que presiona a la baja los precios al productor. La caída mensual fue mucho menor de lo esperado.
- IPP alemán interanual: -2,2 % (Previsión: -1,7 %, Anterior: -1,5 %)
- IPPP alemán intermensual: -0,5 % (Previsión: -0,1 %, Anterior: -0,1 %)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "