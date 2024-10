📈La libra sube antes de la decisión del BoE

驴Qu茅 esperar de la decisi贸n del Banco de Inglaterra鉂 La decisi贸n del Banco de Inglaterra llega un d铆a despu茅s de que la Reserva Federal recortara los tipos de inter茅s por encima del consenso, lo que plantea interrogantes sobre el estado de la econom铆a estadounidense y la conducci贸n de la pol铆tica monetaria por parte de otros bancos centrales. Sin embargo, los analistas de Bloomberg Intelligence predicen que el Banco de Inglaterra mantendr谩 una postura cautelosa y dejar谩 los tipos de inter茅s sin cambios en el 5%. El principal foco ser谩 la decisi贸n sobre la reducci贸n del balance del banco en el pr贸ximo a帽o y sus implicaciones para la estrategia fiscal del pa铆s. Se espera una decisi贸n un谩nime de reducir el balance en 100.000 millones de libras, lo que coincide con el objetivo de 2023. Factores clave de la decisi贸n del BoE Los analistas esperan que los tipos de inter茅s se mantengan en el 5%, pese al recorte de ayer de la Fed.

Es probable que el banco mantenga una postura cautelosa sobre futuros recortes de tipos.

La inflaci贸n del IPC de agosto se mantuvo en el 2,2%, por debajo de las previsiones del BOE, lo que podr铆a influir en futuras decisiones.

El crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2024 fue ligeramente m谩s d茅bil de lo previsto, lo que indica una desaceleraci贸n de la econom铆a.

El modelo analítico de Bloomberg, que evalúa las actitudes de los banqueros individuales del BoE en términos de los comentarios que hacen, parece confirmar que, en promedio, mantienen una postura neutral sobre los tipos de interés actuales. Fuente: Bloomberg Financial LP Inflación en Reino Unido El principal indicador de inflación británica se mantiene actualmente dentro de la zona objetivo del Banco de Inglaterra. Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene alta, lo que reduce las posibilidades de una postura moderada del Banco de Inglaterra en el corto plazo. Fuente: XTB Sin embargo, el crecimiento salarial en el Reino Unido se está desacelerando, lo que alentará a los banqueros a relajar las condiciones monetarias en la economía en el medio plazo. Fuente: XTB ¿Cómo podría reaccionar la libra ante esta decisión? Si nos limitamos a considerar los tipos de interés y la trayectoria actual de sus cambios en precios de mercado para los próximos 12 meses, podemos ver que la política del Banco de Inglaterra puede seguir siendo una de las más agresivas, lo que teóricamente podría respaldar a la libra en el mercado de divisas en el largo plazo. Fuente: Bloomberg Financial LP La libra mantiene una tendencia alcista dinámica frente al dólar estadounidense y, por lo tanto, está alcanzando nuevos picos locales, que no se han visto en el par GBPUSD desde marzo de 2022. En este punto, parece que los fundamentos pueden respaldar aún más la tendencia actualmente visible. La GBPUSD se mantiene por encima de la tendencia del año pasado, y por encima del 23,6% de retroceso de Fibonacci. Se ha evidenciado una tendencia alcista en el indicador RSI desde abril, y un movimiento fuera de la zona neutral en la parte superior, que además podría indicar una señal alcista. Para los bajistas, la primera señal sería un movimiento por debajo del soporte en el 23,6% de retroceso de Fibonacci.

