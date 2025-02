La Montaña Rusa del Cobre: Un Viaje a Través de la Economía Chilena y China

¿Que paso con el Rally del Cobre? Para entender los movimientos que ha tenido el cobre, es esencial considerar varios factores importantes que influyen en esta materia prima, tanto en el área operativa industrial como en la macroeconomía. El cobre siempre ha estado ligado a factores significativos que tienen una correlación notable, especialmente con la economía chilena. Chile, siendo el principal exportador de cobre del mundo, depende de una salud macroeconómica robusta para determinar la dirección que toma su sistema político-gubernamental, empresarial y laboral. El Año Turbulento de Chile Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estallido Social en Chile 2019 2023, un año desafiante: Chile enfrentó numerosos desafíos y riesgos de entrar en un escenario de shock inflacionario bastante grave, consecuencia del desplazamiento agregado que tuvo la recuperación de la pandemia de COVID-19.

Rescate fiscal: Durante la pandemia, el país tuvo que recurrir a sus ahorros fiscales para mantener una economía muy golpeada.

Política monetaria restrictiva: En respuesta, el Banco Central adoptó una postura extremadamente restrictiva, elevando agresivamente las tasas de interés a un máximo de 11,25% por casi un año. Este enfoque agresivo resultó en una desaceleración de la productividad industrial y un estancamiento en las proyecciones de crecimiento del país. Sin embargo, el panorama actual es mucho más alentador. La inflación ha comenzado a disminuir rápidamente, y la visión es bastante optimista para el mediano-largo plazo. El Banco Central ha iniciado un proceso de flexibilización de tasas de interés, eliminando el gran diferencial de tasas con Estados Unidos, destacando a la macroeconomía chilena como una de las más potentes y resilientes para evitar shocks económicos. El Papel Fundamental de China Enfocándonos en el cobre, es crucial entender que lo que sucede en China tiene un impacto significativo en Chile. China, siendo el principal socio comercial de Chile, no ha logrado posicionarse con el peso que le corresponde en la economía mundial. Crisis inmobiliaria en China: La crisis de Evergrande y la falta de solvencia de Country Garden (el principal promotor privado) han llevado al sector de la vivienda a un estancamiento muy intenso.

Importancia del cobre: En este contexto, el cobre juega un papel crucial. La política china ha intentado ajustarse a una estrategia de reactivación a corto plazo, implementando políticas para proporcionar liquidez y facilitar el mercado, pero no ha conseguido los resultados esperados. Expectativas y Realidades Proyecciones de la OCDE: Cuando la OCDE aumentó las proyecciones de Chile como principal productor de cobre, las alarmas se encendieron. Las expectativas de demanda se elevaron a un punto crítico, lo que llevó a un incremento en el precio del mercado que empujó al cobre a máximos históricos .

Retroceso en China: Sin embargo, el último dato del PIB de China mostró un retroceso, lo que explica en parte la caída del precio del cobre. La Relación Entre el Cobre y el S&P 500: Un Indicador Económico Clave El cobre ha sido durante años un indicador confiable para analizar los shocks económicos internacionales, debido a su consistencia y correlación con diversos factores económicos. Actualmente, el S&P 500 reacciona de manera significativa a los precios del cobre en el mercado internacional. El Papel del Cobre en los Mercados El cobre tiende a tener una visión anticipada de los momentos críticos que enfrenta el índice más grande de Estados Unidos, el S&P 500. En esta ocasión, el comportamiento del cobre parece ser un precursor de los máximos alcanzados por el S&P 500. La estructura de los máximos del cobre es mucho más aguda que la del S&P 500. Esto sugiere que podríamos estar observando una extensión en la caída del índice, con posibles retrocesos hacia los 5300 puntos .

La correlación entre el cobre y el S&P 500 se ha mantenido fuerte, pero la caída del cobre ha sido mucho más pronunciada. Esto podría indicar una continuación de la caída del S&P 500 en el corto plazo. Observación de la Caída del Cobre Es esencial observar de cerca la continuación de la caída del precio del cobre. A pesar de alcanzar máximos históricos, el cobre no ha logrado iniciar el rally esperado. Sin embargo las expectativas sobre el cobre aun se mantienen alcistas a largo plazo, tambien es probable ver una situacion de consolidacion del precio del cobre antes de continuar con la tendencia. US500 correlacion con COPPER Fuente: xStation 5

