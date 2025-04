La píldora para bajar de peso de Eli Lilly muestra resultados prometedores en ensayo clave; la acción sube un 13%

Eli Lilly anunció resultados revolucionarios para su píldora experimental para la pérdida de peso, orforglipron, que demostró una efectividad comparable a los tratamientos inyectables en un ensayo clínico reciente. Las acciones de la compañía se dispararon tras el anuncio, posicionando a Lilly para dominar potencialmente el mercado en rápida expansión de medicamentos contra la obesidad. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el ensayo de 40 semanas, los pacientes perdieron aproximadamente 16 libras (7,9% del peso corporal) mientras tomaban orforglipron, superando la pérdida de peso del 6% que típicamente se observa con Ozempic, el inyectable de Novo Nordisk. La píldora también redujo los niveles de azúcar en sangre en un promedio de 1,3%, aunque esto quedó por debajo del 2,1% de reducción observado con Ozempic. “Los motores del manejo oral del peso están siendo desarrollados en Estados Unidos”, dijo el Director Científico Dan Skovronsky, señalando que los pacientes aún no habían alcanzado una meseta de peso al finalizar el estudio, lo que sugiere un potencial de reducción mayor a largo plazo. El anuncio impulsó las acciones de Lilly hasta un 13%, mientras que los competidores experimentaron fuertes caídas: Novo Nordisk bajó un 7,8% y Hims & Hers Health cayó un 7,2%. Este avance representa un gran paso adelante en el tratamiento de la obesidad, ya que los medicamentos orales se consideran la próxima frontera en un mercado que se proyecta alcance los $130.000 millones para finales de la década. Lilly planea presentar orforglipron para su aprobación regulatoria en control de peso hacia finales de 2025, y para aplicaciones en diabetes en 2026. Eli Lilly (Intervalo D1) La acción cotiza actualmente en torno al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI está a punto de formar un máximo más alto, lo que confirmaría una divergencia alcista, mientras que el MACD se está ampliando tras un cruce alcista. Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

