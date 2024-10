📈La plata alcanza máximos de 12 años

La plata ha subido un 2% y ha superado significativamente el crecimiento del oro este a帽o. La plata, una alternativa mucho m谩s barata al oro, ha aumentado su valor significativamente en las 煤ltimas sesiones. El viernes pasado, la plata subi贸 m谩s del 6% y, por lo tanto, rompi贸 los m谩ximos locales de principios de octubre. Actualmente, se est谩 acercando al nivel de $ 35,3 por onza, el nivel m谩s alto en 12 a帽os (desde octubre de 2012). Si la plata rompe estos niveles, alcanzar谩 su nivel m谩s alto desde febrero de 2012. El crecimiento de la plata de este a帽o es uno de los m谩s grandes de la historia. Actualmente, la plata est谩 subiendo alrededor del 44% y este ser谩 el aumento m谩s grande desde 2020. Sin embargo, todav铆a est谩 lejos del crecimiento del 80% de 2010. Todo esto demuestra que los movimientos de precios de la plata (tanto al alza como a la baja) pueden ser mucho m谩s fuertes que en el caso del oro. Actualmente, el oro est谩 subiendo m谩s del 30% este a帽o y est谩 probando nuevos m谩ximos hist贸ricos. Sin embargo, cabe mencionar que la relaci贸n oro/plata ha ca铆do por debajo de los 80 puntos, aunque recientemente todav铆a rondaba los 90 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5.聽

