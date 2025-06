La plata brilla con luz propia... pero todos miran a la Fed

Mientras los mercados centran su atención en el esperado comunicado de la Reserva Federal esta tarde, la plata ha comenzado a destacarse con fuerza y en silencio. Con una subida de más del 25 % en lo que va de 2025 y cotizando cerca de los 38 dólares por onza, este metal precioso —habitualmente eclipsado por el oro— empieza a posicionarse como una apuesta clave entre los inversores globales. Pero el protagonismo de la plata no se explica solo por su precio, sino por el contexto macroeconómico en el que se mueve. Dólar, inflación, tasas de interés y la credibilidad del sistema monetario estadounidense conforman el telón de fondo de este rally. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La Fed se reúne hoy: ¿qué puede cambiar para la plata? Este miércoles, el mercado espera con expectación el comunicado del FOMC y el nuevo dot plot de la Fed. Según el CME FedWatch Tool, hay más del 85 % de probabilidad de que no se anuncien cambios en los tipos de interés. No obstante, el lenguaje, las proyecciones y el tono del presidente Jerome Powell en la rueda de prensa podrían tener efectos decisivos. ¿Por qué es esto crucial para la plata? Porque se trata de un activo altamente sensible a las expectativas sobre tipos reales. Si el mercado interpreta que la Fed se inclina hacia un recorte en septiembre —como ha sugerido Rick Rieder de BlackRock—, el dólar podría continuar debilitándose, lo que favorecería aún más a los activos tangibles como la plata. En resumen: una Fed más dovish podría allanar el camino para que la plata supere los 40 dólares, especialmente si se consolida la expectativa de dos recortes de tipos antes de fin de año. ¿Por qué la plata ha subido tanto en tan poco tiempo? El ascenso de la plata en 2025 tiene múltiples catalizadores, lo que refuerza la solidez del movimiento: El oro ha alcanzado máximos históricos , superando los 3.300 $/onza . Esto ha llevado a muchos inversores a buscar opciones más accesibles, y la plata, más barata y también considerada refugio, ha sido la opción lógica.

El dólar ha perdido atractivo . Con tipos reales más bajos y un déficit fiscal creciente en EE. UU. , la divisa estadounidense ya no actúa como el ancla de confianza de antaño. Esto ha dirigido flujos hacia los metales físicos.

Oferta y demanda desequilibradas . La demanda industrial de plata —para baterías, energía solar, electrónica y soldaduras— sigue creciendo. Según estimaciones recientes, la demanda superará la oferta en 2025 , incorporando un factor estructural alcista.

El ratio oro/plata está en niveles históricamente altos. Con una media histórica cercana a 65 y cotizando actualmente en torno a 93, muchos gestores ven en ello una señal de que la plata está infravalorada en relación al oro. ¿Qué debería vigilar un inversor ahora? Desde una perspectiva técnica y macroeconómica, hay tres variables clave para los próximos días: El PCE del próximo viernes, el indicador de inflación preferido por la Fed. Si se mantiene por debajo del 2,8 %, como el mes anterior, aumentarán las probabilidades de un recorte en septiembre. El riesgo geopolítico, particularmente las tensiones entre EE. UU. e Irán tras las recientes declaraciones de Donald Trump. Un repunte en la prima de riesgo podría intensificar la demanda por activos defensivos como los metales. El comportamiento de los ETF de plata, que ya han absorbido más de 300 toneladas en lo que va de junio, el doble que en mayo. Esto refleja un claro apetito institucional. ¿Es buen momento para entrar en plata? Desde una visión de cartera, la plata presenta actualmente uno de los mejores binomios rentabilidad-riesgo a medio plazo, gracias a: Cobertura frente a la debilidad del dólar Diversificación frente a un oro sobrecomprado Exposición a sectores industriales con fuerte crecimiento Potencial técnico de ruptura si supera los 40 $ Sin embargo, la volatilidad es inherente a los metales preciosos, por lo que es recomendable actuar con prudencia ante posibles retrocesos. Conclusión En un entorno donde los bancos centrales lidian con incertidumbres crecientes, los metales físicos han vuelto a ganarse un lugar en las carteras. Y dentro de ese universo, la plata se perfila como la oportunidad más subvalorada del complejo de metales preciosos. Aunque el comunicado de hoy de la Fed podría no traer sorpresas inmediatas, cualquier señal de un giro hacia una política más flexible podría desencadenar un nuevo impulso alcista para la plata. No estamos, quizá, ante una simple moda especulativa, sino ante el redescubrimiento de un activo olvidado que ahora comienza a recuperar su verdadero brillo. Fuente: xStation5. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio. 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

