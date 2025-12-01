La plata consolida un rally récord en medio de inventarios mínimos y oferta ajustada

El supply squeeze se refleja en inventarios en mínimos de una década, costos de financiamiento elevados, distorsiones en el mercado de futuros y una fuerte subida en las mineras de plata, mientras el análisis técnico sigue señalando tendencia alcista con riesgos de correcciones puntuales.

La expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed , la pausa del oro y la inclusión de la plata en la lista de minerales críticos de EE.UU. han intensificado el flujo especulativo y la demanda financiera.

El precio de la plata acumula seis sesiones al alza, casi duplica su valor en el año y marca nuevos máximos en torno a los USD 58.50 , impulsado por una severa escasez física ( supply squeeze ).

La plata vuelve a dispararse este lunes y sube +3.6%, alcanzando un nuevo máximo en torno a los USD 58.50, prolongando una racha alcista que ya suma seis sesiones consecutivas y casi duplica su valor en el año. El mercado continúa operando bajo un marcado supply squeeze —una escasez física severa— que primero se manifestó en Londres, donde en octubre ingresó una cantidad récord de metal para aliviar un déficit histórico, pero cuya solución trasladó la presión a mercados asiáticos.

Los inventarios vinculados a la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron a mínimos de casi 10 años y el costo de tomar plata prestada a un mes sigue inusualmente elevado, señales de que el desbalance entre demanda y disponibilidad física continúa presionando precios al alza. Este movimiento no solo es relevante para traders intradía, sino también para inversores que siguen de cerca el comportamiento de los metales preciosos en un contexto de cambio de ciclo de tasas y tensiones en la oferta global.

Fed, oro en pausa y efecto de los flujos especulativos

El impulso especulativo también se ha intensificado, alimentado por la expectativa casi total de que la Fed recortará tasas en diciembre. Las declaraciones recientes de autoridades monetarias y la debilidad acumulada en el mercado laboral han reforzado esa visión, lo que tiende a beneficiar a los metales preciosos no remunerados como la plata y el oro, al reducir el costo de oportunidad de mantenerlos en cartera.

A esto se suma que el oro, tras un avance explosivo, ha entrado en una fase de pausa, lo que ha desplazado parte del flujo inversor hacia la plata. Paralelamente, su inclusión en la lista de minerales críticos de EE.UU. ha generado inquietud sobre eventuales tarifas, lo que ha llevado a algunos traders a retener metal dentro del país, agravando la escasez internacional.

En conjunto, estos factores han creado un entorno en el que:

El costo de financiar posiciones en plata se mantiene elevado.

Crece la demanda por exposición a la plata como activo refugio alternativo al oro.

Se potencia el componente momentum, con más capital entrando simplemente porque el precio sigue subiendo.

ETF, opciones y ratio oro–plata: la dimensión financiera del rally

Fuente: Bloomberg.

La dinámica del supply squeeze se refuerza también por la creciente demanda financiera: los ETF de plata volvieron a registrar entradas en noviembre, justo cuando el costo de apostar por alzas a través de opciones (call skew) se disparó a máximos no vistos desde 2022.

Los traders reconocen que la caída del ratio oro–plata hacia niveles de 70 refleja una compresión poco habitual que, lejos de corregirse, ha atraído aún más “fast money” y posiciones momentum. En el plano corporativo, las mineras de plata amplían ganancias en todo el mundo —desde Pan American y Fresnillo hasta Sun Silver y China Silver Group— reflejando un mercado que percibe que la escasez puede prolongarse en ausencia de un shock de oferta significativo.

Este comportamiento muestra cómo el precio de la plata hoy no solo está impulsado por la oferta y demanda física, sino también por:

La búsqueda de exposición vía ETF por parte de inversores minoristas e institucionales.

El uso intensivo de opciones call para aprovechar movimientos explosivos.

La mejora en la valoración bursátil de compañías ligadas a la minería de plata, que se benefician de precios más altos y márgenes más amplios.

¿Qué es exactamente un supply squeeze?

Definición y efectos sobre el mercado de la plata

¿Qué es exactamente un supply squeeze?

Un supply squeeze ocurre cuando la demanda de un activo supera con amplitud la disponibilidad física, generando tensiones en inventarios, costos de financiamiento y precios. En plata, esta situación surge cuando los centros de almacenamiento —como Londres o Shanghái— registran caídas abruptas en sus reservas, obligando a compradores a pagar primas más elevadas o a competir por un volumen limitado.

Esto no solo impulsa el precio spot, sino que distorsiona el mercado de futuros, eleva los costos de préstamo (lease rates), y facilita movimientos explosivos impulsados por especulación y escasez real.

En la situación actual de la plata, este supply squeeze se manifiesta en:

Inventarios oficiales muy reducidos en principales plazas.

Primas cada vez más altas sobre el precio de referencia en ciertos mercados.

Tensiones logísticas y mayor dificultad para asegurar entregas físicas en la fecha deseada.

Todo esto crea un entorno donde incluso pequeñas sorpresas en la demanda industrial, la inversión o la política monetaria pueden desencadenar fuertes movimientos de precio.

Análisis técnico de la plata: niveles clave y posibles escenarios

Análisis técnico (Silver, H1)

La plata rompió con fuerza la resistencia de USD 58.40, alineándose con la extensión de Fibonacci del 161.8%, mientras el RSI permanece en zona de sobrecompra elevada (>70), señalando una tendencia muy fuerte pero vulnerable a tomas de ganancia de corto plazo.

Si el rally necesita corregir, el primer soporte aparece en USD 56.70, coincidente con el 100% de Fibonacci y el último nivel de consolidación. Por arriba, si la presión compradora continúa sin pausa, los objetivos se ubican en USD 59.75 (extensión 200%) y luego USD 61.80 (261.8%), donde podría aparecer una resistencia técnica más significativa.

Fuente: xStation5.

_______________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí para poner en práctica tus ideas de inversión sobre la plata y otros mercados globales.