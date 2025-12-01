Actividad manufacturera en Colombia pierde impulso: el PMI cae a 54 puntos en noviembre

En un escenario adverso, el tipo de cambio podría escalar hasta los $4.634 e incluso acercarse nuevamente a los $5.000.

Un análisis técnico y macroeconómico advierte que Colombia tiene “todos los indicadores en rojo”.

El peso colombiano vive semanas de fortaleza sostenida y el dólar cae hasta $3.744.

Un año de retrocesos marcados en el dólar

En el gráfico se observa un recorrido descendente del dólar frente al peso colombiano a lo largo de 2025. La curva muestra caídas constantes desde niveles cercanos a los $4.400 hasta aproximarse a la zona de $3.750. Los repuntes intermedios no lograron revertir la tendencia general, marcada por una apreciación progresiva del peso.

La trayectoria evidencia un mercado en el que la divisa estadounidense perdió impulso mientras la moneda local se fortaleció gracias a flujos de capital y una mayor liquidez interna.

El peso colombiano destaca entre emergentes, pero sigue altamente expuesto

El comportamiento reciente contrasta con un diagnóstico que ubica al peso colombiano entre las monedas emergentes más vulnerables del mundo. El análisis identifica debilidades simultáneas en:

Reservas internacionales limitadas frente a las importaciones.

Déficit en cuenta corriente.

Diferencial de tasas desfavorable frente a Estados Unidos.

Percepción de riesgo político.

Credibilidad económica en debate.

Según esta evaluación, Colombia aparece con “todos los indicadores en rojo”, lo que incrementa su fragilidad ante cambios en el entorno global.

El estudio también incluye al peso chileno y al argentino dentro del grupo de mayor vulnerabilidad, mientras divisas como el real brasileño o el sol peruano se consideran más estables.

Por qué la moneda podría debilitarse

El análisis señala que cuando un país no genera suficientes divisas por exportaciones o inversión, la moneda queda expuesta ante cualquier crisis de confianza. En el caso colombiano, la incertidumbre sobre políticas fiscales, monetarias o estructurales amplifica los riesgos.

Un shock externo —como una subida global de tasas, fuga de capitales o caída del precio de los commodities— podría desencadenar movimientos bruscos similares a los vividos en ciclos previos.

Proyección: posibles niveles del dólar

La actualización del modelo de vulnerabilidad define un precio actual de $3.809 y una depreciación máxima proyectada hasta $4.634 para Colombia. Aunque esto no implica un escenario base, sí representa el nivel al que podría llegar la divisa si se presenta un shock pleno en los mercados emergentes.

Otros países registran proyecciones similares:

Chile: desde CLP939 hasta CLP1.154.

Argentina: desde ARS1.341 hasta ARS1.425.

México: desde MXN18,48 hasta MXN21,51.

El análisis concluye que, aunque el riesgo existe, las condiciones actuales no configuran todavía una depreciación prolongada para el peso. Sin embargo, el comportamiento futuro dependerá de cómo evolucione el entorno monetario global.

Dólar hoy en Colombia: una caída que sorprende al mercado

El dólar abrió este lunes 1 de diciembre de 2025 en $3.744,43, confirmando la tendencia bajista de las últimas semanas. Este nivel representa:

Una caída cercana al 15 % frente a hace un año.

Un retroceso de alrededor del 3 % respecto al mes anterior.

El mercado cambiario ha estado marcado por una constante entrada de divisas al país, lo que ha impulsado la apreciación del peso incluso en un cierre de año tradicionalmente volátil.

En términos simples, el dólar hoy está más barato y el peso muestra una resistencia que pocos anticipaban.

Perspectiva para los próximos meses

El panorama inmediato dependerá de la política monetaria en Estados Unidos. Se espera que en la primera mitad de 2026 se produzcan varios recortes de tasas, lo que podría aliviar la presión sobre las monedas emergentes.

A largo plazo, cuando concluya el ciclo de relajación de tasas, se anticipan episodios más prolongados de depreciación en monedas como el peso colombiano.

PMI manufacturero muestra un enfriamiento moderado

El indicador PMI manufacturero en Colombia registró una disminución hasta 54 puntos en noviembre, tras ubicarse en 54,80 puntos en octubre de 2025. Aunque sigue en terreno expansivo, el retroceso sugiere una moderación en el ritmo de crecimiento del sector.

El promedio histórico del índice, de 50,74 puntos entre 2015 y 2025, sirve como referencia para contextualizar el desempeño actual. Durante ese periodo, el PMI alcanzó un máximo de 55,70 puntos en junio de 2022 y un mínimo de 27,60 puntos en abril de 2020, reflejando la fuerte volatilidad que ha caracterizado a la industria colombiana.

Fuente: Tradingeconomics