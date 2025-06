La plata sube un 3,5% y alcanza máximos de 14 años

La plata subió un 3,5% hoy, alcanzando casi los 35,6 dólares por onza, alcanzando su nivel más alto desde 2011. Este repunte se ve impulsado por el debilitamiento del dólar estadounidense, que sigue bajo presión. Los datos de servicios ISM de ayer en Estados Unidos mostraron una disminución de los nuevos pedidos, precios más altos y un mercado laboral relativamente estable. Un clima macroeconómico favorable está impulsando el interés en los llamados activos refugio, lo que también se refleja en la depreciación del dólar. Por otro lado, el aumento de los riesgos fiscales en Estados Unidos está impulsando la diversificación de capitales, alejándose del efectivo y los bonos, lo que impulsa la confianza en los metales preciosos. El precio del oro también subió hoy alrededor de un 0,7%, cotizando cerca de los 3.400 dólares por onza. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio de la Plata (Gráfico semanal) Fuente: xStation5

