Dólar vs euro: factores clave en su cotización

El dólar y el euro son dos divisas de enorme importancia en los mercados financieros, pero ¿qué relación existe entre ambas y cómo pueden influir en los inversores? En este artículo, exploramos cómo se relacionan estas divisas.

La relación entre el dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR) es básica para los mercados de todo el mundo. Su cotización afecta no solo a las economías de Estados Unidos y la eurozona, sino también a las decisiones de los inversores a escala global. Por eso, es necesario comprender los factores que influyen en el tipo de cambio de este par de divisas. En este artículo, analizamos la relación entre el euro-dólar para ayudar a todo aquel que quiera optimizar sus estrategias en el mercado de divisas. El dólar vs euro: qué factores que determinan su valor La cotización entre dólares y euros está influenciada por diversos factores económicos y políticos. Estos son algunos de los más importantes: Diferenciales de los tipos de interés . Las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) sobre las tasas de interés atraen capital hacia una u otra moneda.

. Las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) sobre las tasas de interés atraen capital hacia una u otra moneda. Inflación . Una inflación más alta en una región puede devaluar su moneda frente a otra con menor inflación.

. Una inflación más alta en una región puede devaluar su moneda frente a otra con menor inflación. Crecimiento económico . Ciertos indicadores como el PIB reflejan la salud económica y, al mismo tiempo, pueden fortalecer o debilitar cualquiera de las dos divisas.

. Ciertos indicadores como el PIB reflejan la salud económica y, al mismo tiempo, pueden fortalecer o debilitar cualquiera de las dos divisas. Estabilidad política. Los eventos políticos, como elecciones o la aprobación de políticas comerciales, generan incertidumbre y volatilidad en los mercados. Cómo la política monetaria influye en la relación dólar-euro Las políticas monetarias adoptadas por la Fed y el BCE son determinantes en la cotización del par euro-dólar. Por ejemplo: Si la Fed aumenta los tipos para combatir la inflación, el dólar tiende a apreciarse por los mayores rendimientos que puede reportar a los inversores.

Si el BCE adopta una política monetaria expansiva, bajando las tasas o con programas de compra de activos, el euro puede depreciarse. En 2025 la Fed podría mantener una postura restrictiva por una inflación persistente, mientras que el BCE podría continuar con políticas expansivas para estimular el crecimiento en la Eurozona. De darse una divergencia en políticas monetarias, podría influir en la evolución del tipo de cambio del euro-dólar. Impacto del comercio internacional en la cotización de ambas divisas Aunque las decisiones de política monetaria marcadas por la FED y el BCE tienen un enorme peso en la cotización del par euro-dólar, el comercio internacional también tiene impacto en el tipo de cambio de esta divisa. Así, podemos encontrar varios supuestos: Un déficit comercial en Estados Unidos, donde las importaciones superan a las exportaciones, puede ejercer presión a la baja sobre el dólar.

Un superávit comercial en la Eurozona puede fortalecer el euro. Las políticas comerciales, como la imposición de aranceles, también afectan la cotización. Recientemente, la administración estadounidense ha implementado nuevos aranceles a productos europeos, una decisión que ha generado tensiones comerciales y podría afectar a la relación dólar-euro. En este escenario, se debe tener en cuenta que el tipo de cambio también juega un papel fundamental en las economías de ambas regiones. Alemania, por ejemplo, se ha caracterizado por ser un país netamente exportador que, por tanto, se beneficia de una caída del euro respecto al dólar, algo que también ocurre con las empresas. Así, cuanto mayores beneficios generen en el exterior, más dependencia tendrán de la evolución del tipo de cambio. Qué papel juegan los bancos centrales en la estabilidad del tipo de cambio Los bancos centrales, como la Fed y el BCE, tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad económica y financiera. Con sus políticas monetarias, influyen en la oferta y los tipos de interés, lo que impacta directamente en el tipo de cambio del dólar-euro. Además, en situaciones de extrema volatilidad, estos organismos también pueden intervenir en el mercado de divisas o forex comprando o vendiendo sus propias monedas para intentar estabilizar su valor. No obstante, estas intervenciones son poco comunes en Estados Unidos y Europa, por lo que solo se realizan ante circunstancias excepcionales. Cómo utilizan los inversores el tipo de cambio en sus estrategias El tipo de cambio del par euro-dólar es una métrica a la que conviene prestar atención, independientemente de la experiencia que se tenga en el mundo de la inversión. En concreto, esta información puede ser de utilidad en las siguientes estrategias: Cobertura cambiaria . Empresas e inversores que operan en mercados internacionales utilizan instrumentos financieros, como futuros u opciones, para protegerse contra fluctuaciones adversas en el tipo de cambio.

. Empresas e inversores que operan en mercados internacionales utilizan instrumentos financieros, como futuros u opciones, para protegerse contra fluctuaciones adversas en el tipo de cambio. Especulación . Algunos inversores buscan beneficiarse de las variaciones en el tipo de cambio. Para ello, compran y venden divisas según sus proyecciones del mercado.

. Algunos inversores buscan beneficiarse de las variaciones en el tipo de cambio. Para ello, compran y venden divisas según sus proyecciones del mercado. Diversificación de cartera. Invertir en activos denominados en diferentes monedas puede reducir el riesgo. Al mismo tiempo, permite aprovechar oportunidades en otros ​mercados financieros. Evolución histórica del tipo de cambio dólar-euro Desde la perspectiva del inversor, además, es recomendable seguir la evolución histórica del tipo de cambio, a fin de obtener una panorámica de las tendencias pasadas y los posibles movimientos futuros. En este sentido, en los últimos años se ha visto el siguiente tipo de cambio en este par de divisas, según recoge el Banco de España: Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente La relación dólar-euro es dinámica y está influenciada por factores económicos, políticos y sociales. Mantenerse informados de las políticas monetarias y los eventos políticos que puedan afectar a este par de divisas será clave a la hora de invertir no solo en este par de divisas, sino en el mercado forex en general. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

