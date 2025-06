Los datos del PCE de EE. UU. y de la Universidad de Michigan en el foco del mercado

Los índices bursátiles suben a ambos lados del Atlántico, con los futuros estadounidenses subiendo entre un 0,2% y un 0,3%. Los avances en Europa son aún más pronunciadas: el CAC 40 francés ha subido más de un 1%, mientras que el Dax 40 alemán avanza un 0,5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados esperan datos clave de EE. UU.: el informe de inflación del PCE y la lectura final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. China confirmó conversaciones constructivas con EE. UU. en Londres; según un comunicado del Ministerio de Comercio chino, EE. UU. se ha comprometido a eliminar las barreras de exportación desfavorables para las empresas chinas. 13:30 P.M – Datos de inflación PCE de EE. UU. para mayo: PCE General (Interanual): 2,3% previsto vs. 2,1% anterior

PCE General (Mensual): 0,1% previsto vs. 0,1% anterior

PCE Subyacente (Interanual): 2,6% previsto vs. 2,5% anterior

PCE Subyacente (Mensual): 0,1% previsto vs. 0,1% anterior

Gasto Personal (Mensual): 0,1% previsto vs. 0,2% anterior

Ingresos Personales (Mensual): 0,3% previsto vs. 0,8% anterior 14:00 P.M – Informe Final de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (junio): Sentimiento del Consumidor: 60,5 previsto vs. 60,5 anterior

Condiciones Actuales: 63,2 previsto vs. 63,7 anterior

Expectativas de Inflación a 1 Año (Final): 4,1% (sin cambios)

Inflación a 5 Años Expectativas: 6,2% vs. 6,1% anterior Discursos de los bancos centrales: 11:00 – Olli Rehn, del BCE 11:30 – John Williams, de la Fed 13:15 – Adriana Kugler, de la Fed (Hammack asume error tipográfico) 16:00 – Piero Cipollone, del BCE

