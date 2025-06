La plata sube un 5 % y se aproxima a la zona de los 35 USD, marcando máximos de dos meses 📈

Los precios de la plata se disparan hoy casi un 5 %, en línea con el oro, que registra un alza cercana al 2,4 %. Los metales preciosos suben ante el debilitamiento del dólar estadounidense, el aumento de las tensiones geopolíticas (Ucrania - Rusia, Irak y Taiwán) y la presión fiscal que eleva los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y complica el modelo de financiación por deuda. El presupuesto de EE. UU. podría volverse aún más difícil de sostener, debido a iniciativas de Trump como recortes fiscales y programas sociales. La demanda de activos refugio impulsa al alza la plata hoy, alimentando el apetito de los inversores por máximos no vistos en varios años en el mercado del metal.

La principal zona de resistencia se sitúa ahora en los 35 USD, mientras que el soporte de largo plazo más relevante está en la zona de los 32 USD (media móvil exponencial de 200 periodos, línea roja), y en los 29–30 USD, respaldado por la acción del precio previa (mínimos locales de diciembre de 2024 y abril de 2025).

