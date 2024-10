La presión de venta en el DAX se intensifica cerca de máximos 🔔

El 铆ndice alem谩n DAX registra ligeros descensos en la primera parte de la jornada, bajando un 0,25% hasta los 18.650 puntos. Sin embargo, los niveles en los que se encuentra actualmente el 铆ndice est谩n cerca de m谩ximos hist贸ricos, justo por debajo de los 18.900 puntos. La sesi贸n del mercado europeo en general tambi茅n se mantiene relativamente sin cambios. Las mayores ganancias se observan en los 铆ndices de Espa帽a, Francia e Italia (0,20-0,30%), mientras que las mayores ca铆das se producen en Austria y Polonia (0,80-0,90%). La volatilidad en la primera parte de la jornada se vio limitada en parte por el hecho de que los mercados de Jap贸n y China permanecen cerrados debido a un d铆a festivo. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la apertura de la sesi贸n en EE. UU., se est谩n haciendo visibles movimientos m谩s significativos. Hoy, estamos observando particularmente ca铆das en el d贸lar estadounidense, que est谩 siendo vendido por los inversores que anticipan el primer recorte de tipos de inter茅s en la reuni贸n del mi茅rcoles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil DAX (D1 interval) El 铆ndice alem谩n ha bajado hoy un 0,25%, aunque se trata de una ca铆da menor teniendo en cuenta las tres 煤ltimas sesiones alcistas antes del fin de semana. En la actualidad, los alcistas necesitan aproximadamente un aumento del 1,00% para volver a probar el l铆mite superior del canal de consolidaci贸n en los 18.900 puntos. Este nivel se ha probado varias veces en los 煤ltimos meses y una ruptura decisiva podr铆a indicar un potencial de ganancias mucho mayores. En el lado negativo, el nivel de soporte clave que hay que defender est谩 en torno a los 18.400 puntos. Noticias corporativas Volkswagen (VOW1.DE) ha bajado un 1,00% y el sentimiento de los inversores hacia el fabricante de autom贸viles alem谩n sigue siendo desfavorable. Volkswagen espera un segundo semestre de 2024 igualmente complicado despu茅s de un primer semestre relativamente bueno. "Somos conscientes de que muchos mercados se est谩n enfriando actualmente", dijo Carsten Intra, director general de Volkswagen Veh铆culos Comerciales, en la feria de transporte IAA en Hannover. "La segunda mitad del a帽o ser谩 dif铆cil". Las acciones de Rexel (RXL.FR) subieron m谩s de un 10,00% el lunes despu茅s de que la compa帽铆a anunciara que hab铆a rechazado una oferta de adquisici贸n de alrededor de 9.400 millones de d贸lares de la empresa del multimillonario Brad Jacobs, QXO (QXO.O). La oferta valoraba la empresa entre 28,00 y 28,40 euros por acci贸n, en comparaci贸n con el precio actual de alrededor de 25,20 euros, y el consejo de administraci贸n de Rexel consider贸 que infravaloraba la empresa. Andrea Orcel, presidente y director general de UniCredit (UCG.IT), ha expresado su apoyo a la fusi贸n con Commerzbank (CBK.DE). Seg煤n Orcel, la fusi贸n de los dos bancos podr铆a crear un valor a帽adido significativo para todos los interesados 鈥嬧媦 dar lugar a un competidor mucho m谩s fuerte en el mercado bancario alem谩n. Las instituciones tienen pocos solapamientos, lo que dar铆a lugar a un banco que "se complementa bien geogr谩ficamente y est谩 muy bien equilibrado en t茅rminos de negocio minorista y corporativo".

