La reunión de la FTC ensombrece el éxito de las operaciones de fusiones y adquisiciones 📉

La Comisi贸n Federal de Comercio (FTC) ha programado una reuni贸n a puerta cerrada para el pr贸ximo jueves. Aunque no se ha revelado el tema de la reuni贸n, los inversores ya especulan que podr铆a estar relacionada con transacciones en curso de fusiones y adquisiciones (M&A). Un par de empresas que experimentaron ca铆das hoy debido a la incertidumbre sobre el futuro de su acuerdo son Matterport y CoStar. CoStar anunci贸 su intenci贸n de adquirir Matterport el 22 de abril del a帽o pasado, lo que provoc贸 un alza de m谩s del 175% en el precio de las acciones de la empresa objetivo. Desde entonces, la FTC ha solicitado m谩s detalles a las compa帽铆as sobre la posible adquisici贸n. Hoy, las acciones de Matterport cayeron m谩s del 4%, impulsadas por preocupaciones de los inversores sobre la concreci贸n del acuerdo, mientras que las de CoStar bajaron casi un 2.4%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La reuni贸n de la FTC del jueves ser谩 la 煤ltima con su composici贸n actual, ya que Andrew Ferguson asumir谩 como nuevo presidente de la FTC tras el cambio de administraci贸n y la toma de posesi贸n de Donald Trump como presidente. 聽 Las acciones de Matterport borran casi todas las ganancias que la compa帽铆a hab铆a registrado desde principios de a帽o. Fuente: xStation

