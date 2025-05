El calendario económico de hoy incluye datos clave del sector servicios de Europa y cifras de la balanza comercial de Estados Unidos y Canadá. Los mercados seguirán de cerca estos indicadores en busca de indicios de salud económica en medio de las tensiones comerciales entre las principales economías. La reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal comienza hoy, con los inversores especialmente centrados en cómo el banco central podría gestionar el complejo panorama de posibles presiones inflacionarias derivadas de los aranceles frente a las señales de enfriamiento económico. Calendario económico 09:00 - Variación del desempleo en España (abr.)

09:15 - PMI de Servicios de España (abr.)

09:45 - PMI de Servicios de Italia (abr.)

09:50 - PMI de Servicios de Francia (abr.)

09:55 - PMI de Servicios de Alemania (abr.) PMI de Servicios de Alemania (abr.): 48,8 vs. 50,9 PMI Compuesto de la Eurozona (abr.): Actual 50,1 vs. 50,9 anterior

10:00 - PMI de Servicios de la Eurozona (Abr) PMI de Servicios de la Eurozona (Abr): Valor real: 49,7 vs. 51,0 anterior

10:30 - PMI Compuesto del Reino Unido (Abr)

10:30 - PMI de Servicios del Reino Unido (Abr)

13:30 - Balanza Comercial de EE. UU. (Mar) Balanza Comercial de EE. UU. (Mar): Pronóstico: -136.800 millones de dólares vs. -122.700 millones de dólares anterior Exportaciones de EE. UU. (Mar): Valor anterior: 278.500 millones de dólares anterior Importaciones de EE. UU. (Mar): Valor anterior: 401.100 millones de dólares anterior

13:30 - Balanza Comercial de Canadá (Mar)

17:00 - Perspectivas energéticas a corto plazo de la EIA de EE. UU.

18:00 - PIB de la Fed de Atlanta de EE. UU. (T2)

21:30 - Inventario semanal de petróleo crudo según el API de EE. UU. Inventario semanal de petróleo crudo según el API de EE. UU.: 3,760 millones anterior



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "