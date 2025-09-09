¡La revisión de nóminas resta casi un millón de empleos en EE.UU.!

Bureau of Labor Statistics – Revisión preliminar de las nóminas no agrícolas (Benchmark Payrolls):
Publicado: -911.000
Esperado: -682.000
Anterior: -818.000
La revisión de los datos de NFP muestra una reducción de casi un millón de puestos de trabajo respecto a las estimaciones previas. Un ajuste de esta magnitud debilita la percepción de fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos e indica que los datos anteriores podrían haber sobreestimado el ritmo real de creación de empleo.
Este tipo de revisión aumenta la presión sobre la Reserva Federal, ya que señala una clara desaceleración del mercado laboral. En consecuencia, crecen las expectativas de recortes de tasas más agresivos, y la atención de los mercados financieros se centra ahora en la magnitud y el ritmo de las futuras decisiones de la Fed.
