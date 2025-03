Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump

Los aranceles de Trump entraron en vigor oficialmente a las 00:00 EST de hoy, imponiendo aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, mientras que duplicaron los existentes sobre los productos chinos del 10% al 20%. Las medidas apuntan a casi 2,2 billones de dólares en comercio bilateral anual con los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, citando su presunto fracaso para frenar los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos. Canadá y China responden a los aranceles de Trump Canadá anunció aranceles de represalia inmediatos sobre 30 mil millones de dólares canadienses (20,7 mil millones de dólares estadounidenses) de importaciones estadounidenses, con planes de apuntar a otros 125 mil millones de dólares canadienses si las medidas de Trump permanecen vigentes después de 21 días. El primer ministro Trudeau advirtió que los aranceles "interrumpirán una relación comercial increíblemente exitosa" y violarán el acuerdo USMCA. El primer ministro de Ontario amenazó con cortar los envíos de níquel y la transmisión de electricidad a los EE. UU. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil China respondió rápidamente con contramedidas, anunciando aranceles del 10 al 15% sobre productos agrícolas estadounidenses, incluidos soja, maíz, trigo, algodón, carne de res y productos lácteos, con vigencia a partir del 10 de marzo. Beijing también colocó a 15 entidades estadounidenses en una lista de control de exportaciones y agregó 10 empresas estadounidenses a su lista de "entidades no confiables", incluida la empresa de secuenciación genética Illumina. El Ministerio de Comercio de China criticó a Estados Unidos por utilizar la crisis del fentanilo como excusa de la guerra comercial contra ellos. Los mercados asiáticos se desploman al entrar en vigor los nuevos aranceles de Trump: el Nikkei 225 de Japón cayó un 1,9%, mientras que el TOPIX cayó un 1,3%. El Hang Seng de Hong Kong desciende un 1,4%, el JSX de Indonesia cae un 1,1% y el STI de Singapur se deja un 0,4%. El S&P/ASX 200 de Australia retrocede un 0,9% mientras que el KOSPI de Corea del Sur se mantiene estable al regresar del día festivo. El postmercado de Wall Street también refleja con caídas la preocupación del mercado por la implementación de los aranceles de Trump. Informes macroeconómicos Las reuniones políticas de "Dos Sesiones" de China comienzan hoy con la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, seguida por el Congreso Nacional del Pueblo de mañana. Se espera que Beijing apunte a un crecimiento del PIB de alrededor del 5% para 2025 y anuncie un déficit presupuestario del 4% del PIB. Las reuniones se llevan a cabo en un contexto de mayores tensiones comerciales, con los inversores atentos a las medidas de estímulo para contrarrestar los vientos económicos en contra. Las ventas minoristas australianas aumentaron un 0,3% en enero, recuperándose de la caída del 0,1% de diciembre, impulsadas principalmente por un mayor gasto relacionado con la alimentación en cafés, restaurantes y servicios de comida para llevar. El Banco de la Reserva de Australia publicó las actas de su reunión de febrero, que revelaron que la decisión del banco central de recortar los tipos en 0,25 puntos porcentuales al 4,10% se basó en una caída de la inflación más rápida de lo esperado y un crecimiento salarial más lento. Otros mercados Los precios del petróleo cayeron a mínimos de casi tres meses durante la sesión asiática debido a que las preocupaciones arancelarias pesan sobre las perspectivas de crecimiento global. El crudo Brent desciende un 0,8% hasta los 71,07 dólares por barril, mientras que el WTI bajó a 67,64 dólares. La OPEP+ indicó que procederá con los aumentos de producción planificados en abril, lo que agregó más presión a la baja sobre los precios. El Bitcoin se desploma un 10% hasta el soporte de 83.950 dólares, ampliando las pérdidas de las últimas sesiones a medida que se desvanecía el entusiasmo por los planes de reserva de criptomonedas de Trump. La criptomoneda por excelencia se recuperó durante el fin de semana después de que Trump describiera sus planes para incluir al bitcoin, ether, solana y cardano en una reserva nacional de criptomonedas, pero rápidamente revirtió las ganancias ya que los temores de una guerra comercial intensifican la aversión al riesgo. El ether baja un 14% hasta los 2.100 dólares, el XRP se hunde un 16,1% y Solana cae un 18,9%.

