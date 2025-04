Lagarde: “No vemos una recesión en la zona euro”. EURUSD sube 0,25%

El par EUR/USD vuelve a superar los 1.148 tras los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien afirmó: “No vemos una recesión en la zona euro”. Puntos clave de las últimas declaraciones de Lagarde a CNBC: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El proceso de desinflación va por buen camino , y se espera alcanzar el objetivo del 2% en 2025 .

Las decisiones del BCE serán “extremadamente dependientes de los datos” , tanto si continúan los recortes de tasas como si se hace una pausa.

Los aranceles tienen un impacto negativo sobre el crecimiento económico , mientras que su efecto sobre la inflación “sigue siendo una incógnita”.

Lagarde calificó la reciente apreciación del euro como “contradictoria”, dado el tono moderado de la política monetaria de la eurozona en comparación con la postura más agresiva en EE.UU. Aun así, sus comentarios positivos sobre la economía del bloque ayudaron a frenar el retroceso del euro, especialmente frente a las revisiones a la baja del crecimiento global. Sin embargo, la fortaleza del euro no se refleja en el sentimiento del mercado bursátil europeo, con el Stoxx 600 cayendo un 0,25%. Fuente: xStation5

