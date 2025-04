Lantheus Holdings impulsa su liderazgo en radiofármacos con sólida expansión y valuación atractiva

Lantheus Holdings (LNTH.US), especializada en soluciones radiofarmacéuticas para oncología, cardiología y neurología, se consolida como una de las acciones más prometedoras del sector salud en EE. UU., combinando alta rentabilidad, crecimiento sostenido y una valuación atractiva frente a sus comparables. Con una reciente adquisición estratégica, crecimiento récord en su producto estrella PYLARIFY y métricas financieras destacadas, la compañía refuerza su posición como líder emergente en terapias diagnósticas avanzadas. Valoración atractiva en contexto de expansión Pese a sus sólidos fundamentales y favorables proyecciones, LNTH cotiza con descuentos notables frente a sus promedios históricos y a su industria: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Forward P/E de 13.61 , muy por debajo del promedio de la industria (25) y del múltiplo promedio de sus comparables (23.5). Su media a 5 años es de 24.82.

EV/EBITDA proyectado de 8.53 , también inferior a su media histórica de 11.89.

P/S de 4.12, levemente superior a su promedio de 5 años (3.83), justificado por mayores expectativas de crecimiento. La acción se encuentra en 97.07 USD, con un precio objetivo promedio de 133.54 USD, lo que implica un potencial de revalorización de casi 38%. De las 13 recomendaciones de analistas, 9 son de compra, 3 de outperform y solo 1 de mantener. Expansión impulsada por PYLARIFY y resultados récord en 2024 Fuente: Lantheus Holdings Investors Relations. PYLARIFY, el agente de imagen PET para cáncer de próstata, ha sido el principal motor de crecimiento de Lantheus. Sus ventas crecieron de 43 millones USD en 2021 a 1.058 millones USD en 2024, con una tasa compuesta de expansión extraordinaria. Este rendimiento se refleja en los sólidos resultados del ejercicio fiscal 2024: Ventas netas anuales: 1.058 millones USD (+24.3% YoY)

Ingresos 4T 2024: 266 millones USD (+15.7% YoY)

Flujo de caja libre: 493 millones USD , casi duplicando el año anterior

BPA ajustado: 6.76 USD, mejorando desde los 6.23 USD de 2023 Además, Lantheus mantiene una posición financiera robusta con 912.8 millones USD en efectivo al cierre de 2024 y una línea de crédito disponible por 750 millones USD. Proyecciones 2025: crecimiento sostenible con expansión de márgenes Fuente: Lantheus Holdings Investors Relations. La guía para 2025 muestra continuidad en el crecimiento, aunque en un rango más moderado: Ingresos estimados entre 1.545 y 1.610 millones USD

EPS ajustado proyectado entre 7.00 y 7.20 USD

Flujo de caja libre estimado entre 550 y 600 millones USD Estas cifras refuerzan la expectativa de crecimiento de doble dígito sostenido a partir de 2026, apoyado por sinergias provenientes de adquisiciones recientes. Fortalezas operativas y expectativas frente al mercado Las estimaciones de crecimiento de Lantheus siguen superando al mercado estadounidense: Crecimiento anual proyectado en beneficios: +15.8% vs. +13.5% del mercado

Crecimiento anual esperado en ingresos: +9.6% vs. +8.2% del mercado

BPA esperado: +13.3% anual

Rentabilidad financiera proyectada: 25% a 3 años

Beta de 0.44 , lo que implica baja volatilidad

No reparte dividendos, priorizando reinversión en innovación La acción también ha demostrado generar valor a largo plazo, con un retorno acumulado de 657.9% en los últimos cinco años. Adquisiciones estratégicas y consolidación del liderazgo En enero de 2025, Lantheus completó la adquisición de Evergreen Theragnostics, lo que le permitió incorporar: OCTEVY™, un agente diagnóstico PET para tumores neuroendocrinos

Una cartera de pares teranósticos en etapa clínica y preclínica

Infraestructura de manufactura en terapia con radioligandos

Un negocio CDMO generador de ingresos Esta integración mejora su posicionamiento en el mercado oncológico y amplía sus capacidades en desarrollo, fabricación y comercialización de radiofármacos. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "