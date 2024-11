Las acciones bancarias se disparan tras la victoria de Trump que desata la celebración en Wall Street

Wall Street estalló en un frenesí de compras el miércoles, cuando Donald Trump consiguió su segunda victoria presidencial. Las acciones bancarias lideraron la subida, con JPMorgan Chase subiendo más del 9,79% y Goldman Sachs subiendo más del 12,42%. Los operadores se apresuraron a posicionarse para lo que muchos llamaron "Trump Trade 2.0", apostando por impuestos corporativos más bajos, regulaciones más flexibles y un entorno más favorable para las empresas que podría impulsar las ganancias de los bancos.. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil "Es como si volviéramos a 2016, pero más grande", comentó la veterana operadora Sarah Chen, mientras observaba en su terminal cómo las acciones bancarias alcanzaban nuevos máximos. El índice bancario KBW registró su mejor desempeño en un solo día desde 2022, mientras que los bancos regionales subieron aún más con la esperanza de una menor supervisión regulatoria. A mediodía, el sector bancario había ayudado a impulsar el S&P 500 a niveles récord, lo que marca lo que los analistas llamaron "el amanecer de una nueva era para las acciones financieras". Tanto las acciones de JPMorgan Chase como las de Goldman Sachs están en su máximo histórico. El RSI se está acercando a los niveles de sobrecompra con el MACD en divergencia alcista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "