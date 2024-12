Las acciones de ACM Research y Synaptics suben hoy 📈

Las acciones del fabricante de semiconductores ACM Reserach est谩n repuntando casi un 5% hoy en una ola de resurgimiento m谩s amplio en el sector de los semiconductores, con Synaptics recuper谩ndose de m铆nimos de casi varios meses despu茅s de que la compa帽铆a dijera que exhibir谩 nuevas tecnolog铆as relacionadas con IA e IoT llamadas Internet de las cosas (Edge AI) en CES 2025. Las acciones de Synaptics han encontrado recientemente una zona de resistencia importante cerca de $84, donde vemos la media m贸vil exponencial de 200 sesiones EMA200 (l铆nea roja); sin embargo, hoy est谩n subiendo casi un 4%. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Resultados financieros del tercer trimestre de 2024 de ACM Reserach Fuente: ACM Research La compa帽铆a ha mostrado un gran crecimiento en el impulso comercial general en el 煤ltimo trimestre, que la valoraci贸n de sus acciones no ha seguido el ritmo: estas todav铆a est谩n bajo presi贸n. La empresa tiene una exposici贸n considerable al mercado chino y podr铆a perder terreno si Estados Unidos y China intensificaran su rivalidad comercial actual. Las acciones de ACM Research han encontrado dos veces un fuerte soporte cerca de los 15,5-16 d贸lares. Fuente: xStation5

