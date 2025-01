Las acciones de AEHR Test Systems caen un 26% tras un decepcionante informe trimestral 📉

La compa帽铆a proveedora de equipos de prueba para semiconductores present贸 una ca铆da en sus acciones tras reportar resultados del segundo trimestre fiscal 2025 m谩s d茅biles de lo esperado. Aunque mantuvo su gu铆a anual, los mercados no respondieron favorablemente a las cifras presentadas. El beneficio ajustado por acci贸n fue de $0.02 , por debajo de la estimaci贸n de los analistas de $0.03 . Adem谩s, las ventas alcanzaron los $13.5 millones , muy por debajo de la estimaci贸n de $15 millones , lo que representa una ca铆da interanual del 37% frente a los $21.4 millones del segundo trimestre fiscal 2024.

La compa帽铆a mantiene su proyecci贸n de un crecimiento anual completo de al menos $70 millones con un margen de beneficios del 10% o m谩s, frente a los $70.8 millones esperados por Wall Street. El Consejo destac贸 que la empresa sigue expandi茅ndose hacia nuevos mercados, logrando progresos en productos generales y asegurando su primer cliente de procesadores de inteligencia artificial (IA). Adem谩s, concret贸 su primer cliente de nitruro de galio (GaN) para la producci贸n de pruebas de obleas a nivel industrial. La empresa anticipa que los procesadores de IA podr铆an representar hasta el 40% de sus ingresos, partiendo de pr谩cticamente 0% de ventas el a帽o pasado. A pesar de ello, el negocio mostr贸 desaceleraci贸n, y el valor empresarial de la compa帽铆a es de 5.5 veces su estimaci贸n de ingresos para el a帽o calendario 2026, casi un 70% superior al de sus pares. Una fortaleza clave de la empresa es su deuda casi inexistente, lo que la hace menos vulnerable incluso a condiciones desfavorables del mercado. Sin embargo, las acciones cayeron de $53 en julio de 2023 a $11 USD.

