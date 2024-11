Las acciones de Amazon suben un 6% al presentar resultados 📈

Amazon public贸 ayer por la noche su informe de resultados del tercer trimestre de 2024, y sus acciones suben un 6% en las operaciones posteriores al cierre, al batir las expectativas. Los analistas proyectaron unas ventas netas de 157.290 millones de d贸lares, unos beneficios por acci贸n de 1,16 d贸lares y unos ingresos de Amazon Web Services de 27.490 millones de d贸lares. La empresa logr贸 superar las expectativas de ventas y beneficio por acci贸n, mientras que el segmento AWS qued贸 ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas.聽Las ventas netas aumentaron un 11% interanual hasta los 158.880 millones de d贸lares, superando el l铆mite superior de la previsi贸n inicial de la empresa (158.880 millones de d贸lares). Las ganancias por acci贸n subieron a 1,43 d贸lares, lo que supone un salto del 52% en comparaci贸n con el mismo periodo de 2023 (0,94 d贸lares).聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 El segmento de la nube acelera el ritmo Las ventas netas del segmento AWS aumentaron por segundo trimestre consecutivo con un crecimiento del 19%. El beneficio operativo alcanz贸 los 17.400 millones de d贸lares (estimado: 14.760 millones de d贸lares). Las estimaciones para el negocio principal de la nube de Amazon suger铆an una expansi贸n ligeramente mayor. Sin embargo, este peque帽o escollo no afect贸 al sentimiento de los inversores de forma similar a como lo hizo el bajo rendimiento de Azure Cloud con las acciones de Microsoft. El ingreso operativo en el segmento AWS aument贸 significativamente a 10.400 millones de d贸lares (7.000 millones de d贸lares anteriormente), lo que indica una mejora en la rentabilidad del producto de Amazon, lo que en 煤ltima instancia alivia la elevada preocupaci贸n en torno al sector de la computaci贸n en la nube. El tercer trimestre ha visto varias mejoras y nuevos pasos en el desarrollo de AWS. Por ejemplo, Amazon firm贸 una asociaci贸n estrat茅gica con Databrick con el objetivo de desarrollar modelos personalizados basados 鈥嬧媏n AWS, mejorando la relaci贸n precio-rendimiento para los clientes durante el desarrollo de aplicaciones de IA exigentes. En cualquier caso se discutir谩n m谩s detalles sobre el futuro de AWS y sus capacidades de IA durante el evento AWS re:Invent despu茅s del D铆a de Acci贸n de Gracias. 聽 R茅cord de ventas en el Prime Day En cuanto a las ventas y la publicidad, el desempe帽o del segmento no se desv铆a del tono positivo del informe de resultados de Amazon. Los ingresos por ventas en l铆nea aumentaron un 7% interanual hasta los 61.400 millones de d贸lares, superando las estimaciones en un 3%. Esto se debe principalmente a las ventas r茅cord de la venta Prime Day de julio, que termin贸 siendo la m谩s grande y la m谩s exitosa hasta la fecha. El segmento de publicidad de Amazon gener贸 14.300 millones de d贸lares, superando nuevamente las expectativas de los analistas. Los servicios de suscripci贸n Prime tampoco se desaceleran, con ingresos que aumentan un 11% hasta los 11.200 millones de d贸lares. En general, Amazon ha revelado resultados s贸lidos, lo que demuestra la fortaleza en todos los segmentos en los que opera la empresa. El desempe帽o de AWS, aunque no super贸 las estimaciones iniciales, ha satisfecho a los inversores, lo que se refleja en el movimiento de sus acciones fuera del mercado. La compa帽铆a tambi茅n proyecta un crecimiento estable para el cuarto trimestre de 2024, con ventas netas esperadas que crezcan entre el 7% y el 11%. 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "