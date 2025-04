Las acciones de Boeing caen un 3 % tras la suspensión de pedidos de aeronaves por parte de China. 📉

Las acciones de Boeing (BA) caen cerca de un 3 % en el mercado previo de EE. UU. tras conocerse que China ha ordenado a sus aerolíneas nacionales detener la recepción de nuevos pedidos de aeronaves del fabricante estadounidense, en medio del creciente conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Según Bloomberg , citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, Pekín también habría solicitado a las aerolíneas chinas suspender la compra de equipos y repuestos aeronáuticos provenientes de empresas estadounidenses . Teóricamente, si Boeing no puede entregar aeronaves a China, existe el riesgo de que se prolongue el ciclo de vida útil de los aviones más antiguos —es decir, seguirían en operación más tiempo en lugar de ser reemplazados.

Esto podría beneficiar a ciertas empresas estadounidenses como Heico (HEI.US), estrechamente vinculada a Boeing, al aumentar potencialmente la demanda de servicios de mantenimiento y repuestos. Las aerolíneas también podrían verse obligadas a intensificar los trabajos de reparación para mantener la operatividad de sus flotas. Las acciones de Heico suben cerca del 1 % en el mercado previo, además de que la empresa tiene una exposición muy limitada al mercado chino. Los nuevos aranceles sobre las importaciones estadounidenses duplican el costo de las aeronaves y repuestos fabricados en EE. UU., lo que prácticamente imposibilita que las aerolíneas chinas acepten entregas de Boeing. Las acciones de Boeing acumulan una caída superior al 10 % en lo que va del año, y la empresa aún no ha emitido comentarios al respecto. La guerra comercial en curso está agravando los desafíos estratégicos de Boeing. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

