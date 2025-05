Las acciones de Capri Holdings suben un 4%

Las acciones de Capri Holdings (CPRI.US), empresa responsable de marcas como Jimmy Choo, Versace y Michael Kors, se disparan después de que la compañía anunciase que podría aumentar selectivamente los precios de sus bolsos de cuero para amortiguar el impacto de los cambios arancelarios en sus ventas. La noticia ha alentado a los inversores, que ha dsiparado las acciones de Capri Holdings, reforzando el impacto de los sólidos resultados trimestrales publicados ayer. Resultados de Capri Holdings del cuarto trimestre Ingresos: 1.040 millones de dólares , un 15 % interanual, estimados en 987,5 millones de dólares

, un 15 % interanual, estimados en 987,5 millones de dólares Ingresos de Michael Kors : 694 millones de dólares, un 16 % interanual, estimados en 661,7 millones de dólares

: 694 millones de dólares, un 16 % interanual, estimados en 661,7 millones de dólares Ingresos de Versace : 208 millones de dólares, un 21 % interanual, estimados en 200 millones de dólares

: 208 millones de dólares, un 21 % interanual, estimados en 200 millones de dólares Ingresos de Jimmy Choo : 133 millones de dólares, un 2,9 % interanual, estimados en 127,4 millones de dólares

: 133 millones de dólares, un 2,9 % interanual, estimados en 127,4 millones de dólares Ingresos a tipo de cambio constante : -14,1 %, estimados en -17 %

: -14,1 %, estimados en -17 % Número total de tiendas : 1.158, un 6,5 % interanual

: 1.158, un 6,5 % interanual Tiendas Versace : 228, un 3,4 % interanual, estimados en 231,71

: 228, un 3,4 % interanual, estimados en 231,71 Tiendas Jimmy Choo : 219, un 6,4 % interanual, estimados en 222,33

: 219, un 6,4 % interanual, estimados en 222,33 Tiendas de Michael Kors: 711, un 7,5 % interanual, estimados en 726.19 Pronóstico para el primer trimestre de 2026 De cara al primer trimestre de 2026, Capri Holdings aspira a conseguir uno ingresos entre de entre 765 y 780 millones de dólares. De este volumen, la marca espera que los ingreso de Jimmy Choo se sitúen entre los 150 y los 155 millones de dólares, mientras que los de Michael Kors se encuentren entre los 615 y los 625 millones de dólares. Las ventas de Versace no se incluyen en las proyecciones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pronóstico para el año fiscal 2026 Para la totalidad del año fiscal de 2026, Capri Holdings aspira a sumar unos ingresos de entre 3.300 y 3.400 millones de dólares. La marca Jimmy Choo, según sus estimaciones, aportaría entre 540 y 550 millones de dólares, mientras que Michael Kors sumaría entre 2.750 y 2.850 millones. De igual manera, las ventas de Versace no están incluidas. Panel de control de la empresa con resultados y situación financiera de los últimos trimestres. Fuente: XTB Pese a los pronóstico para el año fiscal de 2026, en el acumulado del año las acciones de Capri Holdings suman una caída de más del 12%.

