Los activos estadounidenses cotizan al alza después de que la mayoría de los aranceles de Trump fueran declarados esta noche ilegales y bloqueados por el tribunal comercial de Estados Unidos, lo que alivia las preocupaciones sobre las perspectivas económicas del país. Los aranceles de Trump, bloqueados Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan emitió un fallo unánime el miércoles que dio la razón a los estados demócratas y a las pequeñas empresas que acusaron a Trump de anunciar indebidamente una ley de emergencia para justificar la mayor parte de sus gravámenes. El tribunal ha dado al gobierno 10 días para hacer efectiva su orden, pero no especificó los pasos que debe tomar para desmantelar los aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La orden se aplica al arancel global fijo de Trump, a las tasas elevadas impuestas a China y otros países, y a sus aranceles relacionados con el fentanilo aplicados a China, Canadá y México Sin embargo, otros aranceles impuestos, como los llamados gravámenes de la Sección 232 y la Sección 301, no se ven afectados, y por tanto siguen en pie. Entre ellos se incluyen los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles. La administración Trump ha anunciado que apelará la decisión en los próximos días. Todo esto ocurre minutos después de que Trump se enfureciera con los periodista en el despacho Oval, ante las sugerencias de que Wall Street cree que, en última instancia, no está dispuesto a llevar adelante amenazas arancelarias y dijo que sus reiteradas retiradas son, en cambio, parte de una estrategia para ejercer concesiones comerciales, en lo que se ha denominado como TACO Trade. Comportamiento de los activos Es lógico pensar que los activos que más han sufrido desde que se anunciaron los aranceles de Trump sean ahora los que más potencial alcista puedan tener en el corto plazo. El dólar, por ejemplo, sube a su nivel más alto en más de una semana, mientras activan el freno el yen y el franco Suizo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 suben un 1,6% y un 2%, a pesar de que la administración Trump apelará la decisión del Tribunal de Comercio sobre la ilegalidad de los aranceles. Estas subidas también se apoyan en los buenos resultados de Nvidia. Sectores como el tecnológico o el consumo discrecional deberían ser los que lideren los avances en las próximas horas. El petróleo también está subiendo durante el inicio de la jornada. El barril de Brent, sube por encima de los 66 dólares, aunque se espera una nueva reunión de la OPEP este fin de semana, para decidir la política de producción para julio, y se espera otro gran aumento de la oferta. Los diferenciales de los bonos con grado de inversión y de high yield se reducirán, favoreciendo por tanto el precio de los mismos.Las criptomonedas como activo de riesgo también deberían verse favorecidos. Por otro lado, el oro está siendo uno de los activos que más está sufriendo en el arranque del día.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.