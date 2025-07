Las acciones de Charles Schwab suben un 4 % y alcanzan máximos históricos tras los resultados del segundo trimestre 📈.

Las acciones de Charles Schwab Corp. (SCHW.US) suben cerca de un 4 % en las operaciones previas a la apertura de este viernes, tocando brevemente su máximo de cierre histórico de 96 USD, alcanzado en enero de 2022. El repunte se produce tras la publicación de resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, impulsados por un notable resurgimiento en la actividad de trading minorista y una fuerte entrada de nuevas cuentas. Para el trimestre finalizado el 30 de junio, el beneficio neto ascendió a 1.980 millones de USD , o 1.08 USD por acción . Aunque por debajo del pico de 4.690 millones del año pasado (5.85 USD por acción), la cifra superó las previsiones de los analistas. En términos ajustados, Schwab reportó beneficios de 1.14 USD por acción , superando la estimación de consenso de FactSet de 1.10 USD .

Uno de los datos más destacados del trimestre fue un incremento del 23 % en los ingresos por operaciones , que alcanzaron los 952 millones de USD . Este repunte refleja una mayor participación de los inversores tras el fuerte retroceso bursátil de abril, apodado por algunos como el “Día de la Liberación”, marcado por shocks macroeconómicos y geopolíticos. La volatilidad del segundo trimestre impulsó los volúmenes de negociación y los beneficios de Schwab .

El motor de captación de clientes de Schwab no mostró signos de fatiga. La firma reportó la apertura de más de 1 millón de nuevas cuentas de corretaje durante el trimestre, una cifra significativa incluso para uno de los brókers minoristas más grandes del mundo. Además, la compañía atrajo 80,300 millones de USD en nuevos activos netos clave, lo que representa un aumento interanual del 31 %. Este flujo de capital elevó los activos totales de clientes a un récord de 10.76 billones de USD, reflejando un crecimiento anual del 14 %. $CHW.US, intervalo D1 Hasta el cierre del jueves, las acciones de Schwab habían acumulado una ganancia cercana al 26 % en lo que va del año, superando significativamente tanto al índice S&P 500 como al ETF del sector financiero SPDR.

El retorno de los operadores activos, junto con el sólido crecimiento de cuentas y los activos récord, configura un panorama favorable para la compañía, que se posiciona para beneficiarse de picos de volatilidad y flujos de inversión a largo plazo en gestión patrimonial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por ahora, las acciones en el mercado previo se cotizan por encima de los máximos alcanzados en 2021. Fuente: xStation5

