Las acciones de Chipotle se mantienen estables a pesar de recortar previsión anual de ventas

Las acciones de Chipotle Mexican Grill Inc. se mantuvieron estables este jueves después de que la cadena de restaurantes informales redujera su proyección de ventas para el año fiscal 2025 y reportara su primera caída trimestral de ventas comparables en casi cinco años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del primer trimestre por debajo de las expectativas Chipotle reportó ganancias de 29 centavos por acción ajustada, ligeramente por encima de los 28 centavos estimados por los analistas, pero las ventas comparables cayeron un 0,4%, muy por debajo del crecimiento esperado del 1,74%. Los ingresos aumentaron 6,4% hasta los $2.880 millones, pero quedaron por debajo del pronóstico de $2.940 millones. La caída en ventas fue impulsada por una disminución del 2,3% en transacciones, parcialmente compensada por un aumento del 1,9% en el valor promedio del ticket. Los indicadores operativos mostraron resultados mixtos: Margen operativo a nivel de restaurante: 26,2% (vs estimación de 25,9% )

Nuevas aperturas: 57 restaurantes (vs expectativa de 58 )

Promedio de ventas por restaurante: $3,19 millones (vs $3,17 millones estimado) Fuente: Bloomberg L.P. Guía revisada a la baja La compañía redujo su previsión para el año fiscal 2025: Las ventas comparables ahora se esperan en un rango de crecimiento de un solo dígito bajo, frente al rango bajo a medio previamente anunciado.

Se mantienen los planes de apertura de entre 315 y 345 nuevos restaurantes.

Se conserva la estimación de tasa impositiva efectiva subyacente entre 25% y 27% antes de ítems extraordinarios. “Nuestros resultados del primer trimestre se vieron afectados por varios vientos en contra, incluyendo el clima y una desaceleración del gasto del consumidor. Sin embargo, nuestros equipos continúan mejorando significativamente la ejecución en los restaurantes”, comentó Scott Boatwright, CEO de Chipotle. “Estoy seguro de que tenemos un plan sólido para regresar a un crecimiento positivo de transacciones comparables en la segunda mitad del año”. La empresa citó la ansiedad del consumidor frente a problemas económicos, como los aranceles, como el principal motivo de la reducción del gasto. El CFO Adam Rymer indicó que la caída fue generalizada entre distintos grupos de ingreso y regiones, reflejando preocupaciones “más por lo que está por venir que por la situación actual”, a pesar de indicadores sólidos del mercado laboral. Chipotle anticipa que los aranceles actuales del 10%, junto con gravámenes del 25% al aluminio, impactarán los resultados del segundo trimestre en aproximadamente 20 puntos base. La empresa aclaró que no planea aumentar los precios del menú para compensar estos costos. Boatwright indicó que asumirán los costos adicionales en lugar de trasladarlos al consumidor. El directorio también autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por $400 millones. El analista de Barclays Jeffrey Bernstein redujo el precio objetivo de la firma para Chipotle de $56 a $52 luego del informe. Chipotle (Gráfico Diario - D1)

