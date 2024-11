Las acciones de CrowdStrike caen un 6% debido a que las previsiones trimestrales decepcionan a Wall Street 📉

Las acciones de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike caen hoy casi un 7% a pesar de un buen trimestre, ya que el proveedor de ciberseguridad no cumpli贸 con las previsiones para el cuarto trimestre de 2024. Una actualizaci贸n de software en julio provoc贸 interrupciones generalizadas en todas las industrias, lo que dio lugar a demandas, incluida una reclamaci贸n de 500 millones de d贸lares por parte de Delta Air Lines. A pesar de eso, el director ejecutivo George Kurtz sigue siendo optimista y enfatiza la capacidad de recuperaci贸n y aceleraci贸n del crecimiento de los ingresos recurrentes anuales (ARR) para 2026. Los inversores esperan que la plataforma Falcon y la nueva oferta Next-Gen SIEM impulsen el crecimiento futuro. BPA : beneficios ajustados de 0,93 d贸lares por acci贸n (superando las estimaciones de 0,81 d贸lares).

: beneficios ajustados de 0,93 d贸lares por acci贸n (superando las estimaciones de 0,81 d贸lares). Ingresos : 1.010 millones de d贸lares, un aumento del 29% interanual.

: 1.010 millones de d贸lares, un aumento del 29% interanual. Ingresos recurrentes anuales (ARR): superaron los 4.000 millones de d贸lares, lo que demuestra un impulso sostenido en su modelo basado en suscripciones.

superaron los 4.000 millones de d贸lares, lo que demuestra un impulso sostenido en su modelo basado en suscripciones. No se cumpli贸 la previsi贸n: los beneficios por acci贸n (BPA) previstas para el cuarto trimestre de 0,84-0,86 d贸lares cayeron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas de 0,87 d贸lares La perspectiva m谩s cautelosa ha suscitado preocupaciones entre los inversores sobre la recuperaci贸n de CrowdStrike tras un importante fallo en la actualizaci贸n de software en julio, que afect贸 a millones de m谩quinas Microsoft Windows en varios sectores, incluidos los viajes a茅reos, la banca y la atenci贸n sanitaria. TD Cowen reiter贸 un precio objetivo de 380 d贸lares, citando la ca铆da del tercer trimestre como un rev茅s a corto plazo en lugar de un descarrilamiento a largo plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil CrowdStrike (intervalo D1) En un gr谩fico de acciones D1, podemos ver un posible patr贸n de cabeza y hombros bajista. Caer por debajo de la EMA50 y la EMA200 tambi茅n ser铆a la confirmaci贸n de una posible formaci贸n t茅cnica de bandera bajista. 聽 聽 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "