Las acciones de defensa ganan terreno en la ola de nuevos programas militares en Europa 💡

Los estados miembros de la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo sobre un nuevo fondo de defensa de 1.500 millones de euros para ayudar a fortalecer la industria en el bloque y apoyar activamente la línea del frente en Ucrania durante los próximos tres años, según la información recopilada por Bloomberg. Es probable que se llegue a un acuerdo sobre el Programa Europeo de Inversión en Defensa a finales de año, y se espera que consista en una asignación dividida de fondos para apoyar al sector interno de la Unión (producción local) y la compra de armas y municiones terminadas en el extranjero. Se espera que el acuerdo sobre la división del 35% (fuera de la Unión) - 65% (dentro de la Unión) sea el resultado de equilibrar la ambición de fortalecer la industria de defensa europea a largo plazo con la capacidad de comprar equipos terminados de inmediato para ayudar a Ucrania con sus necesidades de defensa actuales.

