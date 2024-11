Las acciones de Ferrari caen un 5% a pesar de los sólidos resultados del tercer trimestre; las entregas caen, presionadas por las ventas chinas

Las acciones de Ferrari (RACE.IT), el fabricante de autos deportivos con sede en Maranello, Italia, están perdiendo casi un 5% hoy, aunque el informe trimestral resultó ser muy sólido. Sin embargo, la disminución de los envíos (especialmente en China) y las menores tasas de crecimiento han dado a los inversores una excusa para obtener ganancias, y las acciones de Ferrari están retrocediendo casi un 5% desde máximos históricos. La facturación totalizó 1.644 millones de euros (+6,5% interanual) sobre un total de entregas de 3.383 modelos (+2,2% interanual). El resultado antes de impuestos (EBIT) ajustado se situó en 467 millones de euros (+10,3% interanual), con un margen EBIT del 28,4%.

El resultado neto ajustado fue de 375 millones de euros y el beneficio diluido ajustado por acción fue de 2,08 euros. El EBITDA ajustado aumentó un 7,1% interanual hasta los 638 millones de euros, con un margen del 38,8%. Distribución de las entregas:

EMEA (Europa, África y Oriente Medio): aumento de 28 unidades,

Norteamérica y Sudamérica: disminución de 26 unidades,

China, Hong Kong y Taiwán: disminución de 114 unidades,

Otras regiones de APAC: aumento de 36 unidades.

Los ingresos por ventas de automóviles y componentes ascendieron a 1.400 millones de euros (+5,2% interanual). Los ingresos por contratos de patrocinio y actividades comerciales aumentaron un 20,4% interanual, principalmente debido a nuevos patrocinadores.

El aumento del resultado de ventas se debió en parte a nuevos productos, incluido el modelo Daytona SP3 mejorado y varias unidades 499P Modificata

La deuda neta al final del tercer trimestre fue de 246 millones de euros (una disminución significativa respecto a los 441 millones de euros del segundo trimestre. Los gastos de I+D disminuyeron en 11 millones de euros interanual, debido principalmente a una menor depreciación de los modelos discontinuados. Los gastos de venta y administración aumentaron en 23 millones de euros interanual. Ferrari generó un total de 364 millones de euros en flujo de caja libre. El 17 de octubre de 2024, Ferrari presentó el modelo F80, del que se fabricarán 799 unidades en serie. La empresa espera un mayor crecimiento de los ingresos y un mayor gasto en el desarrollo de la marca. Sin embargo, no ha emitido una previsión muy precisa para el trimestre actual ni para el año que viene, aunque sí ha dado estimaciones para todo el año de ingresos, EBIT ajustado y beneficios por acción. La empresa espera que los costes sigan aumentando y cree que la mejora del rendimiento de sus operaciones industriales se verá parcialmente compensada por los gastos de capital y el aumento de los impuestos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comparación de los resultados de 2023 y los previstos para 2024. Se observa una mejora, aunque relativamente pequeña, ya que las acciones de Ferrari han subido más del 32% durante el período. Fuente: Ferrari Ferrari (RACE.IT , D1) La acción se ha establecido hoy por debajo de dos importantes medias móviles exponenciales EMA100 y EM50, pero todavía está a casi un 10% de probar el rango inferior del canal de precios (alrededor de 380 € por acción). Fuente: xStation5

