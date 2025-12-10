Acciones de Ferrari caen a mínimos de 2 años

Las acciones de Ferrari cayeron a su nivel más bajo en casi dos años (23 meses), retrocediendo hasta €312,90 tras un nuevo recorte de recomendación por parte de analistas. Oddo BHF rebajó la acción por segunda vez esta semana, pasando de Outperform a Neutral y reduciendo el precio objetivo de €430 a €340. La rebaja se debe en parte al despliegue más lento de lo esperado del modelo F80, y la estimación de entregas para 2026 se redujo de 250 a 200 unidades. Oddo también recortó su previsión de EBIT 2026 en 3,4%, indicando que los resultados podrían situarse por debajo del consenso. Previamente, Morgan Stanley también había recortado su precio objetivo a €367 , señalando un crecimiento limitado de volúmenes hasta 2030. La estrategia de proteger la exclusividad de la marca es positiva, pero implica un crecimiento más moderado en el corto plazo.

El crecimiento de ingresos de Ferrari se mantendría por debajo del 5% en los próximos tres trimestres, principalmente por envíos más lentos y retrasos en nuevos lanzamientos. Morgan Stanley destacó la incertidumbre en torno al nuevo modelo eléctrico y las dudas sobre los valores residuales , que están limitando los múltiplos de valoración.

Desde comienzos del año, las acciones de Ferrari acumulan una caída cercana al 25% ; las previsiones de beneficios han sido revisadas a la baja y los múltiplos han corregido desde los máximos del año pasado.

Jefferies también redujo el precio objetivo de €345 a €310 , manteniendo una recomendación Hold, mientras la acción opera cerca de su mínimo de 52 semanas tras un descenso del 20% en seis meses.

La rebaja de Jefferies responde a sus previsiones revisadas para 2026, considerando el ritmo estable de introducción de nuevos modelos.

La firma espera que estos lanzamientos reduzcan temporalmente los envíos y presionen los márgenes debido al aumento de depreciación y amortización. El precio objetivo reducido refleja vientos en contra en valoración que podrían persistir.

Jefferies ahora proyecta un crecimiento de 6,7% y un BPA de €9,32 en 2026, por debajo del consenso de 8,2% y €10,05. Ferrari además obtuvo recientemente una línea de crédito rotativa de €350 millones para fines corporativos y de capital de trabajo. Sentimiento de analistas hacia Ferrari (mixto): Morgan Stanley rebajó la acción a Equalweight, citando crecimiento limitado de volúmenes hasta 2030.

UBS elevó su precio objetivo a US$563 y mantuvo recomendación Buy, argumentando que los objetivos de crecimiento de Ferrari son conservadores.

Goldman Sachs inició cobertura con recomendación Buy, esperando que Ferrari supere el consenso en 2026 y 2027 gracias al alza en precios promedio de venta.

Morgan Stanley también inició cobertura de la cotización europea de Ferrari con recomendación Equalweight y precio objetivo de €367. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.