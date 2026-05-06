ESTO nos dicen los resultados de Ferrari🏎️

Ferrari NV (RACE.IT y RACE.US) ha publicado sus resultados del primer trimestre de 2026, que resultaron ser mixtos: sólidos en términos de rentabilidad, pero decepcionantes en cuanto a volumen de entregas. Actualmente, las acciones suben un 3% en Milán. El principal factor que ensombreció los resultados fue el conflicto armado en Oriente Medio, que interrumpió significativamente las entregas en la región EMEA.

Algunas cifras clave de los resultados de Ferrari

Los ingresos de Ferrari se situaron en 1.850 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,2% interanual y supera la estimación de consenso de los analistas de 1.820 millones de euros. El EBITDA alcanzó los 722 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior y superando las expectativas del mercado de 710 millones de euros. El margen EBITDA se situó en el 39,1%, ligeramente por debajo del estimado 39,3%. El EBIT llegó a 548 millones de euros (+1,1% interanual), con un margen operativo del 29,7%, en línea con el consenso, aunque inferior al 30,3% registrado el año anterior. El beneficio neto se situó en 413 millones de euros, con un aumento de tan solo el 0,2% interanual. El beneficio por acción (BPA) diluido alcanzó los 2,33 euros en comparación con los 2,30 euros del año anterior y por encima del consenso de 2,30 euros. El flujo de caja libre industrial (FCF industrial) resultó espectacular: 653 millones de euros frente a los 516 millones de euros previstos, lo que supone casi un 40% por encima del consenso.

Fuente: Bloomberg Financial Lp, XTB

¿Qué decepcionó?

La principal decepción fueron las entregas globales de vehículos, que totalizaron solo 3.436 unidades, un 4,4% menos que el año anterior y muy por debajo de las expectativas de 3.520 unidades. Las entregas a la región EMEA se desplomaron un 14% interanual hasta solo 1.458 unidades, frente a un consenso de 1.651, un claro efecto del conflicto armado en Oriente Medio. Ferrari compensó parcialmente estas pérdidas redirigiendo las entregas a otras regiones. Las entregas a América aumentaron un 0,8% interanual hasta 1.030 unidades. China continental, Hong Kong y Taiwán registraron un aumento del 7,6% interanual hasta 255 unidades. El resto de los mercados de APAC aumentaron un 9,5% interanual hasta 693 unidades.

Pronósticos de Ferrari

La compañía ha confirmado su previsión para el ejercicio completo de 2026, proyectando unos ingresos de alrededor de 7.500 millones de euros, un EBIT ajustado superior a 2.220 millones de euros y un FCF industrial superior a 1.500 millones de euros. El CEO Benedetto Vigna aseguró que la situación en Oriente Medio está «bajo control» y que no se han registrado cancelaciones de pedidos extraordinarias. La cartera de pedidos de Ferrari se ha extendido hasta finales de 2027, lo que proporciona a la compañía una visibilidad de ingresos excepcional dentro del sector automovilístico. Los analistas de Goldman Sachs esperan que Ferrari eleve su previsión en el segundo o tercer trimestre de 2026, respaldada por el aumento de la producción del superdeportivo F80 y el modelo 296 Versione Speciale. La compañía también se está preparando para el lanzamiento del superdeportivo totalmente eléctrico Luce, con un precio aproximado de 550.000 euros, que representa una prueba clave para la estrategia de electrificación de la marca. El segmento de patrocinios y derechos comerciales creció un impresionante 14% interanual, hasta alcanzar los 218 millones de euros, mientras que otros ingresos aumentaron un 16% interanual, hasta los 74 millones de euros.

Cotización de las acciones de Ferrari

Las acciones de Ferrari que cotizan en EE. UU. mantienen una tendencia bajista a largo plazo. Además, los movimientos recientes han empujado las acciones por debajo de los límites inferiores de las zonas ancladas por VWAP tanto para el inicio de 2025 como para 2026, lo que indica que las fuertes caídas siguen dominando el mercado. A largo plazo, la generación de un flujo de caja libre sustancial por parte de la compañía podría permitirle continuar con su programa de recompra de acciones y, por lo tanto, respaldar la creación de valor para los accionistas. Sin embargo, esto no significa que, en tal escenario, la tendencia actual vaya a terminar rápidamente. Parece que el precio de las acciones de la compañía se centra más en las perspectivas de crecimiento futuro y, en este sentido, está reevaluando los múltiplos a los que cotiza la compañía. Ayer, como se muestra en el gráfico anterior, las acciones estadounidenses cayeron de valor, mientras que hoy sus contrapartes italianas están recuperando terreno y subiendo un 3 %. Sin embargo, el panorama técnico general permanece sin cambios en ambos casos.