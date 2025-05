Las acciones de Friedrich Vorwerk Group caen un 5% desde su máximo histórico a pesar de un sólido informe del primer trimestre 📉

Las acciones del especialista alem谩n en infraestructura energ茅tica Friedrich Vorwerk (VH2.DE) caen cerca de un 5.5% hoy, situ谩ndose entre los valores con peor desempe帽o en el mercado burs谩til alem谩n. A pesar de unos resultados trimestrales s贸lidos y un nuevo contrato para la ampliaci贸n del gasoducto del sur de Alemania (SEL) de 61 km, el sentimiento de los inversores sigue siendo d茅bil . Las acciones de la compa帽铆a han subido aproximadamente 290% interanual y casi 130% desde comienzos del a帽o .

y un de 61 km, el . Las acciones de la compa帽铆a han subido aproximadamente y . En el primer trimestre de 2025, los ingresos de Friedrich Vorwerk aumentaron un 77% interanual, alcanzando los 135,9 millones de euros, mientras que el beneficio neto subi贸 un 450% hasta los 8,56 millones de euros, impulsado por la captaci贸n de nuevos contratos. El beneficio por acci贸n (BPA) aument贸 de 0,08 鈧 en el primer trimestre de 2024 a 0,43 鈧, y el margen operativo mejor贸 del 2% al 6,3% en el mismo per铆odo. Desde su punto m谩s bajo en 2023, las acciones de Friedrich Vorwerk han ganado casi un 700%. Sin embargo, los s贸lidos resultados del primer trimestre de 2025 no fueron suficientes para atraer compradores, lo que ha provocado una ola de toma de beneficios. El soporte m谩s importante ahora es la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (EMA50) 鈥攍铆nea amarilla鈥 en torno a los 53 EUR por acci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "