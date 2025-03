Las acciones de GameStop suben un 13 % tras aprobar Bitcoin como activo de reserva del tesoro

Las acciones de GameStop subieron hasta un 13 % luego de que el minorista de videojuegos anunciara que su consejo de administración aprobó por unanimidad una actualización en su política de inversión para incluir Bitcoin como activo de reserva del tesoro. La decisión se da en paralelo con unos resultados decepcionantes del cuarto trimestre, en el que las ventas netas cayeron un 28 % interanual, situándose en $1.280 millones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía se une así a una lista creciente de empresas cotizadas que están experimentando con el uso de efectivo corporativo para invertir en activos digitales, siguiendo el ejemplo de Michael Saylor y Strategy (anteriormente MicroStrategy), que ha adquirido más de $40.000 millones en Bitcoin y ha visto su cotización dispararse más de 2.600 % desde 2020. El CEO de GameStop, Ryan Cohen, ya había insinuado esta estrategia el mes pasado, cuando publicó una foto junto a Saylor en la red social X. La empresa no especificó un monto máximo de Bitcoin que planea acumular y aclaró que podría vender cualquier Bitcoin que adquiera, según su declaración 10-K presentada ante la SEC. A pesar del entusiasmo cripto, el negocio principal de GameStop sigue enfrentando dificultades: Ventas de hardware y accesorios: $725,8 millones ( -34 % interanual )

Ventas de software: $286,2 millones ( -38 % interanual )

Ventas de coleccionables: $270,6 millones ( +16 % interanual )

Ingreso neto: $131,3 millones (vs. $63,1 millones en el mismo trimestre del año anterior) La compañía reportó ganancias de 30 centavos por acción, superando las expectativas de los analistas que eran de 8 centavos. Finalizó el trimestre con aproximadamente $4.780 millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables. GameStop ha completado la desinversión de sus operaciones en Italia y ha cerrado tiendas en Alemania como parte de sus esfuerzos de reestructuración. A pesar del alza de hoy, el precio de la acción acumula una caída de aproximadamente el 19 % en lo que va del año. El anuncio sobre Bitcoin se produce en un contexto de fortaleza general del mercado cripto, con Bitcoin cotizando cerca de $88.000 en la mañana del miércoles, lo que representa un aumento de casi el 5 % en la última semana. GameStop (Intervalo D1) El precio de la acción se acerca al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 % tras abrir con un gap alcista del 11 %. El soporte podría encontrarse cerca del nivel del 50 % de retroceso. El RSI se acerca a la zona de sobrecompra, mostrando divergencia alcista con mínimos crecientes, mientras que el MACD se amplía con divergencia alcista. Fuente: xStation5

